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‘Peluchín’ arremete sin filtro contra Ale Baigorria por volver con Said: “Algún defecto tenías que tener y eso es tu esposo”

Rodrigo González, presentador de ‘Amor y Fuego’, fue contundente y expresó una crítica frontal tras la reaparición pública de la pareja.

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    ‘Peluchín’ arremete sin filtro contra Ale Baigorria por volver con Said: “Algún defecto tenías que tener y eso es tu esposo”
    Rodrigo González contra Alejandra Baigorria
    ‘Peluchín’ arremete sin filtro contra Ale Baigorria por volver con Said: “Algún defecto tenías que tener y eso es tu esposo”

    La reciente aparición pública de Alejandra Baigorria junto a su esposo Said Palao no solo ratificó lo que muchos ya intuían, sino que también provocó múltiples reacciones en televisión y redes sociales. Uno de los pronunciamientos más fuertes fue el de Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', quien, fiel a su estilo frontal, opinó sin filtros en la última edición de 'Amor y Fuego'.

    Desde el inicio, el conductor dejó en evidencia su postura sobre la relación, admitiendo que su percepción había cambiado en comparación con semanas previas. “Ya la perdimos eso ya es un hecho”, afirmó, con un tono que combinaba crítica y resignación. Este comentario formó parte de un análisis más amplio sobre la situación sentimental de la empresaria tras su reconciliación.

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    Rodrigo González contra Alejandra Baigorria por reconciliación

    En el programa, González también aludió a las señales públicas que confirmarían que la pareja continúa junta. “Así no lo vieramos en las imágenes del papá está claro que están juntos, nadie viaja para estar haciéndose la ley del hielo... todo sigue adelante y ya la dedicatoria que ha hecho sobre el escenario qué duda cabe, ya cambiemos la narrativa porque ya no tenemos ninguna duda, ellos siguen en su matrimonio”, sostuvo.

    No obstante, lo que más destacó fue el momento en que dirigió una crítica directa, aunque acompañada de elogios hacia Baigorria. En un comentario que rápidamente se viralizó, señaló:

    “Ale eres una gran mujer, una gran trabajadora, una mujer que ha sabido salir adelante, eres una resiliente, una luchadora, una visionaria, eres un mujerón... algún defecto tenías que tener, algo malo tenías que tener y eso es tu esposo”.

    Estas declaraciones se dan en el contexto del reciente viaje de la empresaria a España, donde participó en una premiación internacional. Durante la ceremonia, Baigorria no solo destacó por su presencia, sino también por un discurso en el que agradeció públicamente a su pareja, gesto que muchos interpretaron como una confirmación de su reconciliación.

    Este episodio marcó un quiebre en la narrativa mediática. Mientras algunos lo ven como una muestra de madurez y reconstrucción de la relación, otros lo interpretan como una concesión o incluso una forma de justificar situaciones pasadas. Como era de esperarse, las redes sociales amplificaron ambas posiciones.

    En el entorno digital, las reacciones no se hicieron esperar, evidenciando opiniones divididas entre quienes respaldan a la empresaria y quienes cuestionan su decisión. Comentarios como “¿Quiso justificarlo diciendo que ella se ausentó después de su boda?”, “En conclusión: ‘perdóname por trabajar mucho y descuidarte’” y “Con esto se confirma que Ale le pidió perdón” reflejan una lectura crítica de sus declaraciones durante el evento.

    Humanize 430 words

    SOBRE EL AUTOR:
    ‘Peluchín’ arremete sin filtro contra Ale Baigorria por volver con Said: “Algún defecto tenías que tener y eso es tu esposo”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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