¿Por qué se separaron Gian Marco y Claudia Moro tras 25 años juntos? Esto se sabe

Gian Marco confirma su separación de Claudia Moro y niega romance con Isabel Lascurain tras rumores en medios .

Por mucho tiempo el matrimonio fue una de las más sólidas.

Por mucho tiempo el matrimonio fue una de las más sólidas.

La vida personal de Gian Marco volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por su música. El cantautor peruano sorprendió al confirmar que su historia con Claudia Moro ya no es la misma, mientras enfrenta rumores que también lo vinculan sentimentalmente con una artista internacional.

Gian Marco aclara su situación sentimental y niega romance con Isabel Lascurain

Tras semanas de especulaciones, el intérprete salió al frente para desmentir tajantemente los rumores que lo relacionaban con la cantante mexicana Isabel Lascurain. Según explicó, el vínculo entre ambos es completamente distinto a lo que se ha difundido.

El artista fue enfático en señalar que la considera parte de su círculo cercano, descartando cualquier tipo de relación amorosa.

Mientras tanto, lo que sí confirmó fue que su relación con Claudia Moro atraviesa una etapa distinta desde hace algunos años, una noticia que generó sorpresa entre sus seguidores.

Un matrimonio que cambió con el tiempo

Gian Marco siempre ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores, por lo que no se conocen detalles exactos sobre las razones de su distanciamiento. Sin embargo, dejó claro que el vínculo familiar sigue presente.

Pese a la separación, ambos continúan compartiendo aspectos importantes de su vida como familia, lo que ha alimentado las dudas sobre si existe posibilidad de reconciliación o un cierre definitivo.

En ese contexto, el conductor Rodrigo González también se pronunció sobre la situación, asegurando que el desenlace podría estar cada vez más claro.

‘De la separación se desprenden solo dos cosas, o una nueva unión, vuelven más fortalecidos o se divorcian y me parece que esta separación va a terminar en divorcio según me dicen fuentes cercanas’, comentó en su programa.

¿Quién es Claudia Moro?

Claudia Moro conoció a Gian Marco cuando trabajaba como tripulante de cabina para American Airlines. Con el paso del tiempo, dejó esa etapa para enfocarse en nuevos proyectos personales.

Su relación con el cantante se mantuvo durante años bajo un perfil bajo, alejada del escándalo mediático, lo que hace que esta revelación cobre aún más impacto entre quienes seguían su historia.