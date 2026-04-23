Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis durante abril: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

¿Por qué se separaron Gian Marco y Claudia Moro tras 25 años juntos? Esto se sabe

Gian Marco confirma su separación de Claudia Moro y niega romance con Isabel Lascurain tras rumores en medios.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Por qué se separaron Gian Marco y Claudia Moro tras 25 años juntos? Esto se sabe
    Por mucho tiempo el matrimonio fue una de las más sólidas.
    ¿Por qué se separaron Gian Marco y Claudia Moro tras 25 años juntos? Esto se sabe

    La vida personal de Gian Marco volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por su música. El cantautor peruano sorprendió al confirmar que su historia con Claudia Moro ya no es la misma, mientras enfrenta rumores que también lo vinculan sentimentalmente con una artista internacional.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Sergio Galliani no ESCONDIÓ su preocupación sobre diagnóstico de cáncer de Conni Chaparro y conmovió con su reacción

    Gian Marco aclara su situación sentimental y niega romance con Isabel Lascurain

    Tras semanas de especulaciones, el intérprete salió al frente para desmentir tajantemente los rumores que lo relacionaban con la cantante mexicana Isabel Lascurain. Según explicó, el vínculo entre ambos es completamente distinto a lo que se ha difundido.

    El artista fue enfático en señalar que la considera parte de su círculo cercano, descartando cualquier tipo de relación amorosa.

    Mientras tanto, lo que sí confirmó fue que su relación con Claudia Moro atraviesa una etapa distinta desde hace algunos años, una noticia que generó sorpresa entre sus seguidores.

    Un matrimonio que cambió con el tiempo

    Gian Marco siempre ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores, por lo que no se conocen detalles exactos sobre las razones de su distanciamiento. Sin embargo, dejó claro que el vínculo familiar sigue presente.

    Pese a la separación, ambos continúan compartiendo aspectos importantes de su vida como familia, lo que ha alimentado las dudas sobre si existe posibilidad de reconciliación o un cierre definitivo.

    En ese contexto, el conductor Rodrigo González también se pronunció sobre la situación, asegurando que el desenlace podría estar cada vez más claro.

    ‘De la separación se desprenden solo dos cosas, o una nueva unión, vuelven más fortalecidos o se divorcian y me parece que esta separación va a terminar en divorcio según me dicen fuentes cercanas’, comentó en su programa.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Esposa del saliente de Tilsa Lozano reaccionó tras enterarse de su relación: "Sabe que salgo..."

    ¿Quién es Claudia Moro?

    Claudia Moro conoció a Gian Marco cuando trabajaba como tripulante de cabina para American Airlines. Con el paso del tiempo, dejó esa etapa para enfocarse en nuevos proyectos personales.

    Su relación con el cantante se mantuvo durante años bajo un perfil bajo, alejada del escándalo mediático, lo que hace que esta revelación cobre aún más impacto entre quienes seguían su historia.

    Por ahora, Gian Marco continúa enfocado en su carrera artística, mientras su vida personal vuelve a ser tema de conversación en el mundo del espectáculo.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Por qué se separaron Gian Marco y Claudia Moro tras 25 años juntos? Esto se sabe
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Sergio Galliani no ESCONDIÓ su preocupación sobre diagnóstico de cáncer de Conni Chaparro y conmovió con su reacción

    Christian Cueva dedica sentido mensaje tras distanciamiento con Pamela Franco y convertirla en su AMANTE: "Eres el..."

    Recordada exparticipante de ‘Combate’ anuncia con romántica pedida que se casa y emociona a fans

    Andrea San Martín PRESUME su nueva camioneta junto a sus hijas tras su éxito como EMPRESARIA

    Exabogado de Magaly Medina se defiende ante denuncia por representar a Yahaira Plasencia: “No he violado ninguna norma”

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly Medina queda en SHOCK al descubrir que su exabogado del caso Farfán ahora defiende a Yahaira Plasencia

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;