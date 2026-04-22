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Esposa del saliente de Tilsa Lozano reaccionó tras enterarse de su relación: "Sabe que salgo..."

El saliente de Tilsa Lozano admitió que, aunque están en proceso de separación desde hace meses, su estado civil no ha cambiado.

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    Esposa del saliente de Tilsa Lozano reaccionó tras enterarse de su relación: "Sabe que salgo..."
    Saliente de Tilsa Lozano sigue casado | Composición: Wapa / Captura de pantalla Magaly TV - Panamericana
    Esposa del saliente de Tilsa Lozano reaccionó tras enterarse de su relación: "Sabe que salgo..."

    Andrés Muñoz vuelve a estar en el centro de la polémica tras sincerarse sobre su relación con Tilsa Lozano. Luego de retractarse y admitir que están saliendo, el empresario sorprendió al confirmar que sigue casado, aunque separado desde hace meses. Sus declaraciones también dejaron al descubierto aspectos desconocidos de su vida personal. Incluso, expuso cómo su aún esposa ha tomado este nuevo vínculo con la exconductora. ¿Qué dijo al enterarse?

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    Saliente de Tilsa Lozano expone reacción de su aún esposa

    Andrés Muñoz, el empresario vinculado con Tilsa Lozano, reveló que sigue casado, pese a que está saliendo con la influencer. Luego de que este desmintiera que tenían un romance y se arrepintiera rectificándose y admitiendo que están saliendo, Muñoz ofreció detalles desconocidos de su relación y expuso la reacción de su aún esposa al nuevo vínculo que entabla con la exmodelo.

    “Mi expareja sabe que salgo con ella, incluso, nos llevamos súper bien, sentenció dejando en claro que su ex tiene pleno conocimiento del vínculo desarrollado con la exVengadora, con quien se dejó ver muy acaramelado.

    El arquitecto de profesión también confesó qué es lo que más le gusta de Tilsa Lozano, sorprendiendo al admitir que no se dejó llevar por su físico, sino por “su corazón”, el cual considera es la cualidad más atractiva de la exconductora.

    El arquitecto se pronunció sobre su situación personal y precisó que, aunque continúa legalmente casado, mantiene una separación desde hace varios meses con su aún esposa. Según explicó, el proceso de divorcio no se ha concretado debido a los plazos y la complejidad que implica el trámite.

    “Yo estoy separado hace varios meses al igual que ella y estamos en nuestro derecho de salir juntos si así lo queremos”, sentenció. “El divorcio es un trámite que demora, la separación es lo real”, agregó, remarcando que su estado civil aún no ha cambiado en términos legales.

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    Andrés Muñoz admite relación con Tilsa Lozano y explica por qué lo negó inicialmente

    El empresario Andrés Muñoz Álvarez Calderón decidió pronunciarse tras la polémica generada por su cercanía con Tilsa Lozano. En declaraciones a un programa digital, reconoció que, aunque mantienen una amistad de larga data, actualmente existe un vínculo que va más allá de lo amical. “Sí, somos amigos de muchos años atrás y hoy día salimos juntos”, contestó en un inicio.

    El arquitecto también explicó por qué, en un primer momento, optó por negar cualquier tipo de relación cuando fue consultado por el programa ‘Magaly TV: La Firme’. Según indicó, su intención fue proteger su vida privada frente a la exposición mediática.

    “Cuando me escribieron mi primera respuesta fue negar vínculos más cercanos porque no me gustan los chismosos, pero sí, estamos saliendo”, dijo explicando el motivo por el que en un inicio negó a ‘Magaly TV, la firme´ que estuviese involucrado en una relación con la exintegrante de Las Vengadoras.

    En esa línea, Muñoz profundizó en las razones que lo llevaron a dar esa primera versión, aunque luego decidió aclarar la situación públicamente.

    “Preferí negar porque no me gusta contar cosas privadas, sin darme cuenta de lo que esa negación generaría. Ahora entiendo el rebote colateral que eso genera. La respuesta es sí, estamos saliendo y también somos súper amigos, ambas cosas a la vez”, precisó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Esposa del saliente de Tilsa Lozano reaccionó tras enterarse de su relación: "Sabe que salgo..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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