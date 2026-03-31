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Fallece querido actor y galán de “Pasión de gavilanes” a los 66 años en extrañas circunstancias: esto se sabe

La televisión está de luto: la Asociación Colombiana de Actores confirmó el fallecimiento del actor, recordado por su participación en exitosas novelas.

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    Fallece querido actor y galán de “Pasión de gavilanes” a los 66 años en extrañas circunstancias: esto se sabe
    Murió el actor Santiago Munévar, reconocido por su trabajo en televisión y doblaje. | Composición Wapa | Instagram
    Fallece querido actor y galán de “Pasión de gavilanes” a los 66 años en extrañas circunstancias: esto se sabe

    El mundo del entretenimiento colombiano está de luto tras la partida del actor Santiago Munévar, quien falleció a los 66 años. Reconocido por su amplia trayectoria, el artista dejó huella en la televisión, especialmente por su papel en Pasión de Gavilanes, donde interpretó al Dr. Rosas, médico de confianza de la familia Elizondo.

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    El actor Santiago Munévar fallece a los 66 años

    Se informó que el fallecimiento del actor ocurrió el viernes 27 de marzo de 2026, fecha que coincide con la conmemoración del Día Mundial del Teatro. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Colombiana de Actrices y Actores (ACA) a través de sus canales oficiales.

    El actor Santiago Munévar fallece a los 66 años.
    El actor Santiago Munévar fallece a los 66 años.

    “Hay voces inconfundibles. Bastaba escucharlo para saber que algo verdadero estaba ocurriendo. Santiago sabía reír, incluso en los momentos más difíciles”, se lee en la publicación de la entidad con relación al fallecimiento del actor.

    Hasta el momento, las causas exactas de su muerte no han sido confirmadas por familiares ni autoridades. Sin embargo, Julio Hernán Correa, presidente de la ACA, indicó que el artista se mantuvo activo profesionalmente hasta hace poco, lo que hace aún más sorpresiva su partida.

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    ¿Quién fue Santiago Munévar?

    Además de su participación en la telenovela Pasión de Gavilanes, también interpretó a un agente de policía de carácter fuerte en A mano limpia. No obstante, destacó como uno de los grandes pioneros del doblaje en Colombia, convirtiéndose en un referente en este campo. Su versatilidad lo llevó a participar en la narración de documentales para cadenas internacionales como National Geographic y Discovery Channel.

    Su trayectoria comenzó en 1975, incursionando en distintos formatos como el doblaje para animación y cine, hasta consolidarse posteriormente como director de doblaje.

    SOBRE EL AUTOR:
    Fallece querido actor y galán de “Pasión de gavilanes” a los 66 años en extrañas circunstancias: esto se sabe
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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