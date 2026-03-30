Este domingo 29 de marzo se confirmó la muerte de Eduardo Cruz-Johnson, emblemático periodista y rostro histórico de la televisión chilena. Reconocido por su impecable trayectoria, se convirtió en una figura clave del noticiero central de Televisión Nacional de Chile (TVN), donde marcó a varias generaciones. Su partida enluta al periodismo y deja un legado imborrable en la memoria de quienes lo siguieron durante años.

Muere Eduardo Cruz-Johnson: histórico rostro de TVN

Su hijo confirmó la noticia a '24 Horas' y precisó que el periodista falleció a los 68 años debido a complicaciones asociadas a una hipoglucemia. A lo largo de más de 20 años, Cruz-Johnson formó parte del Departamento de Prensa de TVN, donde se posicionó como uno de los rostros más emblemáticos de la señal pública. Su labor al frente de '24 Horas' lo consolidó como un referente informativo para generaciones de televidentes.

Las complicaciones de salud que enfrentó Eduardo Cruz-Johnson

Según TVN, en sus últimos años el periodista enfrentó complicaciones de salud relacionadas con la diabetes. Tras su salida de la señal, tuvo participaciones esporádicas en programas y un reality, manteniéndose alejado de la pantalla.