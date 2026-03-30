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¡Se va un grande! Fallece querido periodista y legendario conductor de TV a los 68 años tras complicaciones de enfermedad

El periodismo despide al emblemático conductor de TVN tras su sorpresiva muerte a los 68 años; su paso por “24 Horas” dejó huella imborrable.

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    ¡Se va un grande! Fallece querido periodista y legendario conductor de TV a los 68 años tras complicaciones de enfermedad
    Muere histórico rostro de televisión y de TVN a los 68 años: esta fue la sorprendente causa.
    ¡Se va un grande! Fallece querido periodista y legendario conductor de TV a los 68 años tras complicaciones de enfermedad

    Este domingo 29 de marzo se confirmó la muerte de Eduardo Cruz-Johnson, emblemático periodista y rostro histórico de la televisión chilena. Reconocido por su impecable trayectoria, se convirtió en una figura clave del noticiero central de Televisión Nacional de Chile (TVN), donde marcó a varias generaciones. Su partida enluta al periodismo y deja un legado imborrable en la memoria de quienes lo siguieron durante años.

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    Muere Eduardo Cruz-Johnson: histórico rostro de TVN

    Su hijo confirmó la noticia a '24 Horas' y precisó que el periodista falleció a los 68 años debido a complicaciones asociadas a una hipoglucemia. A lo largo de más de 20 años, Cruz-Johnson formó parte del Departamento de Prensa de TVN, donde se posicionó como uno de los rostros más emblemáticos de la señal pública. Su labor al frente de '24 Horas' lo consolidó como un referente informativo para generaciones de televidentes.

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    Las complicaciones de salud que enfrentó Eduardo Cruz-Johnson

    Según TVN, en sus últimos años el periodista enfrentó complicaciones de salud relacionadas con la diabetes. Tras su salida de la señal, tuvo participaciones esporádicas en programas y un reality, manteniéndose alejado de la pantalla.

    En una de sus últimas apariciones, contó que en 2024 sufrió un accidente que lo llevó a operarse la clavícula y enfrentar una infección en el pie. Aun así, su entorno resaltó su fortaleza y vocación. Su hijo confirmó a '24 Horas' que una hipoglucemia causó su muerte, cerrando la trayectoria de una figura clave del periodismo televisivo chileno, cuya imagen quedó en la memoria colectiva.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Se va un grande! Fallece querido periodista y legendario conductor de TV a los 68 años tras complicaciones de enfermedad
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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