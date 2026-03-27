La familia confirmó la inesperada muerte del famoso reportero deportivo y conductor, causando gran tristeza entre colegas y fans de su carrera.

El mundo del periodismo deportivo en Nuevo León está de luto tras confirmarse este viernes 27 de octubre la muerte de Axel Solís, reconocido conductor de televisión y especialista en fútbol. La noticia fue anunciada por su hermana a través de redes sociales, con un emotivo mensaje de despedida que rápidamente generó conmoción entre colegas, seguidores y figuras del ámbito deportivo, quienes expresaron tristeza y recordaron su trayectoria y pasión por el periodismo.

Hermana del conocido periodista deportivo confirma su fallecimiento

La mañana de este viernes 27 de octubre se confirmó el fallecimiento del periodista Axel Solís, uno de los referentes más destacados de la televisión regiomontana. La noticia se dio a conocer junto con una esquela que detallaba los servicios funerarios del excolaborador de Zona Rayada en Televisa Monterrey.

Muere a los 56 años el periodista deportivo y conductor de televisión, Axel Solís .

En su mensaje, Adri Solís, hermana de Axel, lo recordó con cariño, describiéndolo como una persona honesta y responsable, además de excelente ser humano.

"Mi querido hermano, descansa en el Señor. Siempre lo recordaré como el mejor hijo, buen padre, buen esposo, excelente amigo. Honesto, responsable, confiable, inteligente, súper trabajador y el mejor hermano", escribió.

Tras confirmarse la noticia, colegas y seguidores de Axel Solís, de 56 años, le rindieron homenaje, recordando su dedicación al cubrir al equipo Rayados de Monterrey. Por ahora, se desconocen las causas de su muerte.

¿Quién era y de qué murió Axel Solís?

Axel Solís, exconductor de Zona Rayada en Televisa Monterrey, falleció a los 56 años, y hasta ahora no se han revelado las causas de su muerte. Especialista en fútbol, participó en la cobertura de Copas del Mundo, Copa América y la Liga MX. En sus últimos años colaboró con El Heraldo Deportes de Monterrey, dejando un legado destacado en el periodismo deportivo de la región.