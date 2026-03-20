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Querida actriz y conductora de TV muere sorpresivamente, días después de recibir emotivo homenaje

La televisión llora a una querida conductora y actriz, quien falleció el lunes 16 de marzo. Familiares y amigos lamentan su partida.

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    Querida actriz y conductora de TV muere sorpresivamente, días después de recibir emotivo homenaje
    Conmoción en la televisión: murió a los 74 años la conductora de un histórico programa. | Composición Wapa
    Querida actriz y conductora de TV muere sorpresivamente, días después de recibir emotivo homenaje

    Nuevamente la industria del entretenimiento se viste de luto tras la partida de una querida conductora y actriz de televisión, quien falleció el pasado lunes 16 de marzo. Su muerte tomó por sorpresa a familiares, amigos y fans, especialmente porque días antes había recibido un emotivo homenaje que celebraba su carrera y legado en la pantalla chica. Su ausencia deja un vacío irreparable en la televisión y en el corazón de quienes la admiraban.

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    Querida conductora de TV muere y conmociona al espectáculo

    El pasado lunes 16 de marzo, la industria del espectáculo internacional se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de la querida conductora y actriz de televisión, Kiki Shepard. La popularidad de la presentadora se consolidó gracias a su trabajo en el programa Showtime at the Apollo.

    Muere Kiki Shepard actriz y presentadora del emblemático programa musical &quot;Showtime at the Apollo&quot;.
    Muere Kiki Shepard actriz y presentadora del emblemático programa musical "Showtime at the Apollo".

    Según su representante, Kiki Shepard, quien también participó en Grey's Anatomy, Baywatch y Un mundo diferente, "perdió la vida tras sufrir un infarto fulminante a los 74 años de edad".

    La partida de Kiki Shepard conmovió a sus seguidores, especialmente al recordar que apenas ocho días antes, el 8 de marzo, había recibido un emotivo homenaje por el Día Internacional de la Mujer.

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    ¿Quién era y de qué murió la conductora Kiki Shepard?

    Kiki Shepard, reconocida conductora y actriz de televisión, falleció a los 74 años el pasado lunes 16 de marzo. Gran parte de su popularidad se la ganó como presentadora del programa Showtime at the Apollo, y también destacó en series como Grey's Anatomy, Baywatch y Un mundo diferente.

    A través de un comunicado, su representante informó que Kiki Shepard perdió la vida tras sufrir un infarto a los 74 años.

    Muere Kiki Shepard actriz y presentadora del emblemático programa musical &quot;Showtime at the Apollo&quot;.
    Muere Kiki Shepard actriz y presentadora del emblemático programa musical "Showtime at the Apollo".


    SOBRE EL AUTOR:
    Querida actriz y conductora de TV muere sorpresivamente, días después de recibir emotivo homenaje
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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