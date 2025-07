Actuó en Pasión de Gavilanes, logró el éxito mundial y ahora trabaja como conductor y repartidor en Estados Unidos

Andrés Felipe Martínez es el recordado intérprete del villano Malcom Ríos en esta intensa historia. Su vida cambió por completo, dejando los escenarios y estudios de grabación para dedicarse a labores de transporte de mercancías y enfrentarse a difíciles momentos económicos. Durante este tiempo, tuvo que realizar tareas como limpiar y cargar objetos pesados, trabajos que no había realizado antes.

"A mí me tocó duro, me tocaba levantar cajas de hasta 100 libras que enviaban a Colombia y Venezuela con comida”, narró el actor, quien también participó en novelas como La mujer en el espejo y Pedro el Escamoso. Tras mucho esfuerzo y dedicación, consiguió estabilidad en el ámbito de la logística y el transporte. “Aquí se vive para trabajar. Trabajas, duermes, trabajas, duermes… y sin familia, es muy duro. Hay mucha soledad”, confesó.

A pesar de las dificultades, se muestra agradecido por la oportunidad de tener ingresos constantes: "recibir un cheque cada 15 días, eso no tiene precio. Gracias a eso puedo enviar dinero y darles de comer a mis hijos, y eso vale más que cualquier otra cosa", expresó. Todavía es reconocido por quienes lo recuerdan, quienes le solicitan fotos y se sorprenden al conocer su ocupación actual. Sin embargo, Andrés valora su trabajo y su esfuerzo diario. "La verdad, no me duele el ego porque estoy haciendo lo necesario para sacar adelante a mis hijos. Y eso es más valioso que cualquier fama o reconocimiento”, afirmó el artista de 63 años.