Renato Rossini Jr. LLORA DESGARRADORAMENTE tras enterarse de ENFERMEDAD INCURABLE de Pati Lorena

La tensión del reality quedó de lado cuando Renato Rossini Jr. rompió en llanto desconsolado tras enterarse de que su compañera, la productora Pati Lorena , padece de Alzheimer en una etapa inicial.

El reality de convivencia La Granja VIP nos regaló una de las escenas más humanas y desgarradoras de la temporada. Renato Rossini Jr. no pudo contener el llanto tras conocer el proceso de salud que atraviesa su compañera.

El ambiente de competencia en La Granja quedó en segundo plano por unos minutos. Lo que empezó como una noche más de eliminación y salvación, terminó convirtiéndose en un testimonio de vulnerabilidad que ha calado hondo en los televidentes y en las redes sociales.

Un abrazo que lo dijo todo

La noticia cayó como un balde de agua fría para el joven actor. Tras enterarse de que Pati Lorena, la experimentada productora y hoy su compañera de encierro, atraviesa por las primeras etapas del Alzheimer, Renato Rossini Jr. rompió en un llanto incontrolable.

Pati, con la fortaleza que la caracteriza, no dudó en acercarse para consolarlo, recordándole que es una condición 'tratable' y que está bajo control. Sin embargo, la emoción de Renato tenía una raíz mucho más profunda y personal:

'No sabía que Pati tenía Alzheimer... Las enfermedades neurodegenerativas me tocan de una manera particular. Mi papá tiene Parkinson', confesó Renato entre lágrimas, revelando el drama familiar que lleva sobre los hombros.

El factor humano en los realities