El ambiente en ‘La Granja VIP Perú’ escaló en tensión tras la primera eliminación. Pamela López, quien logró salvarse, protagoniza nuevos enfrentamientos con sus compañeros, siendo el más intenso el que tuvo con Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, a quien ella misma rescató. La discusión inició en los cuartos por Paul Michael y desató la furia de López. Sin embargo, el cruce tomó un giro inesperado al involucrar a Christian Cueva.

Tensión en ‘La Granja VIP’ entre Pamela López y Pati Lorena

Pamela López y Pati Lorena dejaron en evidencia su tensa relación en ‘La Granja VIP’ tras la eliminación de ‘La Mackyna’. El conflicto se desató cuando Lorena y Paul Michael intercambiaban palabras, momento en que López intervino para defender a su pareja, quien se encontraba en su cama. Un comentario del cantante provocó que Lorena lo mandara a callar, lo que desató la reacción de Pamela, quien sostuvo que él tenía derecho a expresarse.

“No hables si no sabes, no te metas conmigo, estoy hablando con tu chibolo”, dijo. “Él puede hablar, él tiene boca y ya basta de faltarle el respeto (…) Sí señora, porque usted es una señora hipócrita, yo la respeto, no importa, ¿a usted le gustaría que le hablen con un calificativo? Tanto que habla de respeto y de educación, señora. Él se llama Paul Michael y usted tiene que aprender a respetar, si usted sabe la palabra respeto, culturícese señora si conoce la palabra respeto, la palabra respeto abarca mucho. Él se llama Paul Michael, comience a dirigirse por su nombre”, dijo furiosa.

Tras unos segundos de silencio, Lorena respondió asegurando que no le había faltado el respeto al cantante. Sin embargo, López lo negó y señaló que llamarlo ‘su chibolo’ era inapropiado al no existir confianza entre ambos. Además, remarcó que él no respondería de la misma manera por respeto.

“Gracias a Dios él es un caballero y sabe respetar a una señora como usted. Él no es ‘chibolo’, entonces más aún si usted no tiene confianza con él, mejor intente dormir ya que le duele su muela”, agregó.

La discusión subió de tono cuando López insistió en que el respeto debe ser mutuo, momento en que Lorena lanzó un comentario que aludía a Christian Cueva, insinuando que su forma de ser habría influido en su ruptura.