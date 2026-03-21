Pamela López protagoniza un momento tenso al arremeter contra su enamorado Paul Michael durante una discusión con ‘La Mackyna’, dejando a todos asombrados.

¡Qué fuerte! Pamela López perdió los papeles con su enamorado Paul Michael cuando protagonizaba una tensa discusión con ‘La Mackyna’. En la última noche de este viernes 20 de marzo en ‘La Granja VIP’, la ex de Christian Cueva no soportó el accionar del cantante y lo calló frente a todos dejándolo sin palabras.

Pamela López explota contra Paul Michael y lo calla

Un clip de la transmisión de ‘La Granja VIP’ se hizo viral en redes sociales dejando al descubierto el fuerte carácter de Pamela López. Todo ocurrió cuando la influencer discutía con ‘La Mackyna’ y fue interrumpida por el joven cantante, lo que hizo que esta enfureciera pidiéndole que se calle.

“Quiero que estés claro, Paul Michael es Paul Michael, yo soy Pamela, yo ya pasé la situación de que un hombre me dominaba, me podía manipular una decisión. Yo te dije, después vamos a hablar porque sí quiero que tú me escuches”, empezó diciendo con molestia.

Paul Michael quiso intervenir para apoyarla y recriminarle a ‘La Mackyna’, pero esto no obtuvo el resultado que quería, pues solo desató más furia por parte de López. “Paul ¿te puedes callar, de verdad? Ya déjame hablar a mí”, dijo explotando con su novio, a quien no le quedó de otra que aceptarlo y tomar distancia de esta pelea.

Como se recuerda, Paul Michael ingresó de sorpresa al reality dejando a Pamela en shock al ser anunciado en la noche de estreno. La entrada de este ha generado polémicas reacciones, pues los usuarios han considerado que el artista no debería estar ahí.

Shirley Arica queda en riesgo tras decisión de Pamela López

Una nueva jornada de competencia en ‘La Granja VIP Perú’ estuvo marcada por una inesperada decisión que alteró el rumbo del juego. Durante la denominada noche de traición, Pamela López utilizó el beneficio que tenía en su poder para evitar que Pati Lorena sea eliminada en la gala del sábado, modificando por completo el escenario dentro del reality.

La elección de la participante no pasó desapercibida y provocó sorpresa entre los demás concursantes, ya que su jugada terminó afectando directamente a otra de las figuras del programa.

Como consecuencia de la estrategia de Pamela López, Shirley Arica fue quien terminó ocupando el lugar de Pati Lorena en la zona de eliminación. Además, asumirá la carga de los votos que la concursante salvada había acumulado hasta ese momento, lo que la deja en una posición complicada frente a la próxima gala.

El momento se vivió con gran tensión durante la dinámica del programa, en la que todos los participantes debían actuar con los ojos vendados. En medio de la actividad, Pamela entregó el sobre rojo a Shirley Arica definiendo así su destino mientras que los demás competidores recibieron sobres verdes.