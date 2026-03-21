Cristian Rivero reaparece en redes con un conmovedor mensaje dedicado a Salvador, hijo de su pareja Gianella Neyra, destacando su relación familiar.

El actor y presentador Cristian Rivero reapareció tras sorprender con una publicación en sus redes sociales. El exconductor de 'Yo soy' decidió dedicar un impactante mensaje dedicado al hijo mayor de su pareja, Gianella Neyra, fruto de su relación pasada con Segundo Cernadas.

La publicación llamó la atención por el tono con el que Rivero se refirió al joven y por las imágenes que acompañaban el mensaje, donde se evidencian distintos momentos compartidos a lo largo de los años.

Cristian Rivero emociona con mensaje para el hijo de Gianella Neyra

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Cristian Rivero compartió una serie de fotografías junto a Salvador, primogénito de Gianella Neyra, en las que se observa la cercana relación que han construido con el paso del tiempo. En las imágenes aparecen disfrutando de diversas experiencias familiares e incluso participando juntos en una presentación teatral, experiencia que el propio actor destacó en su publicación.

Cristian Rivero

“Gracias por permitirme cerrar esta etapa de aprendizaje antes que emprendas vuelo a buscar tu propio camino. Te queremos Salvita, bien lindita salió la escenita aura pe ahhhh”, puede leerse en la descripción de su publicación.

La actriz Gianella Neyra también utilizó sus redes sociales para dedicar unas palabras a su hijo, mostrando el orgullo que siente por verlo crecer y desarrollar sus propios sueños.

“Nothing (Nada) más poderoso y hermoso que ver a tus hijos descubrir lo que aman… y ser felices haciéndolo. No hay orgullo más grande que acompañarlos en ese camino, verlos crecer, brillar y ser tan auténticos. Los amo con todo mi corazón, mis chicos. Estoy muy, muy, muy orgullosa de ustedes”, escribió.

Cristian Rivero admite que quiso tener una hija, pero la decisión llegó demasiado tarde

El actor y presentador Cristian Rivero sorprendió al sincerarse sobre un anhelo personal que no logró concretar junto a su pareja, Gianella Neyra, con quien comparte una relación estable desde hace más de diez años. A pesar de la sólida familia que han construido, el artista admitió que aún carga con la nostalgia de no haber tenido una hija, un deseo que surgió cuando ya era demasiado tarde.

Durante una conversación íntima en su canal de YouTube, el también exconductor de 'Yo soy' reflexionó sobre su experiencia como padre y sobre las decisiones que marcaron su vida familiar. En ese espacio, Rivero recordó los desafíos de la crianza y cómo, con el paso del tiempo, muchas de esas dificultades se transforman en recuerdos que se miran con cariño.

El artista confesó que, aunque su familia atraviesa una etapa plena, en algún momento se planteó la posibilidad de tener otro hijo, especialmente con la ilusión de que fuera una niña. Sin embargo, reconoció que ese deseo surgió cuando ya no era el momento indicado para dar ese paso.

“Todas esas cosas complicadas de la crianza, del bebé cuando recién nace, la mala noche, que se enferma, te las olvidas. Yo cuando quise uno más, quería una mujercita, ya fue muy tarde, me animé muy tarde”, expresó Rivero con un tono nostálgico.