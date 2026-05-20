Giancarlo Cossio, mánager conocido, sostiene que Jazmín Pinedo sabía sobre la supuesta infidelidad de Jota Benz a Angie Arizaga , con efecto en su conflicto familiar.

¡INESPERADA REVELACIÓN! Posible Complicidad de Jazmín Pinedo en Infidelidad de Jota Benz a Angie Arizaga, Según Giancarlo Cossio | Composición El Popular | Instagram

¡INESPERADA REVELACIÓN! Posible Complicidad de Jazmín Pinedo en Infidelidad de Jota Benz a Angie Arizaga, Según Giancarlo Cossio | Composición El Popular | Instagram

En el epicentro de una controversia, Jota Benz ha sido señalado por Giancarlo Cossio, un destacado mánager cercano a figuras del espectáculo, quien asegura que el intérprete habría engañado a Angie Arizaga con una participante de reality, manteniendo incluso encuentros íntimos. En sus declaraciones, también mencionó a Jazmín Pinedo como alguien que habría estado informada sobre estos hechos.

Jazmín Pinedo, posiblemente cómplice en el affaire de Jota Benz con chica reality, dice Giancarlo Cossio

La reciente disputa entre Jota Benz y Jazmín Pinedo ha desvelado detalles inesperados sobre alegados comportamientos inapropiados del cantante mientras mantenía una relación con Angie Arizaga, quien es madre de su hijo y prometida actual.

Después de que el artista minimizara a la conductora Chinita, quien afirmó que esto solo incrementaría su notoriedad, y pidiera que no la enfadara, el mánager Giancarlo Cossio sorprendió al declarar que Benz habría traicionado a la popular Negrita.

“No solo lo descubrí por comentarios, la implicada me lo confesó, indicando que le atraía. No sé si entonces estaba con Angie, creo que sí, pero decía que tenía encuentros con Jota, compartiendo detalles sobre su intimidad”, mencionó en su segmento 'Eso háblalo'

Una mujer del espectáculo, también madre, se habría vinculado con el hermano de Gino Assereto mientras él mantenía una relación, llegando incluso a tener encuentros íntimos. Cossio aseguró que Pinedo habría sido partícipe durante esta supuesta infidelidad por la relación familiar con Jota.

“Algo personal parece unir a Jota y Jazmín, ya que ¿cómo le afectaría a ella la infidelidad a Angie?” cuestionó una conductora. Cossio entonces sugirió que ella pudo haber apoyado a su excuñado, y que él debería preocuparse si ella decidiera hablar.

“Jazmín expresó que había algo personal contra ella; recuerdo que en su tiempo con Gino, fue un poco cómplice porque Jota era su cuñado. Si Jazmín decidiera revelar cosas, a Jota no le beneficiaría”, declaró.