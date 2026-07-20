Lamine Yamal comparte una TIERNA celebración con su hermano pequeño tras conquistar el Mundial 2026

Lamine Yamal celebró el título de España en el Mundial 2026 con un emotivo abrazo junto a su hermano menor, Keyne, protagonizando una de las imágenes más conmovedoras de la final.

La conquista de España en el Mundial 2026 dejó imágenes inolvidables dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, uno de los momentos que más conmovió a los aficionados tuvo como protagonista a Lamine Yamal, quien celebró el histórico campeonato con un abrazo lleno de emoción junto a su hermano menor, Keyne.

Tras el pitazo final y la victoria por 1-0 sobre Argentina, el pequeño de apenas tres años ingresó al terreno de juego para reencontrarse con el futbolista del Barcelona. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y fue considerada una de las postales más emotivas de la jornada.

Keyne volvió a robarse el protagonismo durante la celebración

No es la primera vez que el hermano menor de Lamine acapara la atención durante el Mundial. A lo largo del torneo fue visto alentando a la selección española desde las tribunas y compartiendo momentos con los jugadores, ganándose el cariño de los hinchas.

Después de la final, Keyne corrió hacia el campo apenas terminó el encuentro para fundirse en un abrazo con el joven delantero, quien lo levantó entre sonrisas mientras ambos celebraban la segunda Copa del Mundo conquistada por España. La familia también estuvo presente durante los festejos posteriores al partido.

Lamine Yamal recibiendo un efusivo abrazo de su hermano menor.

Una imagen que resume el sueño cumplido de Lamine Yamal

Con solo 19 años, Lamine Yamal disputó su primer Mundial y fue una de las piezas clave en la campaña que llevó a España nuevamente a lo más alto del fútbol internacional. El triunfo sobre Argentina permitió a La Roja volver a levantar el trofeo mundialista 16 años después de su última consagración.