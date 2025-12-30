Samahara comparte POTENTE mensaje a Youna tras conocer que padece de CÁNCER: "Fue duro"

Youna revela que fue diagnosticado con leucemia , cuenta cómo descubrió la enfermedad y explica por qué decidió hablar de su lucha contra el cáncer.

Samahara no dudó en comentar sobre la fuerte noticia del padre de su hija mayor. | Composición Wapa

La vida de Youna dio un giro inesperado tras revelar públicamente que atraviesa una de las pruebas más duras de su historia personal. El influencer peruano, conocido por su presencia constante en redes y por su pasada relación con Samahara Lobatón, confesó que fue diagnosticado con leucemia, un tipo de cáncer a la sangre, noticia que lo llevó a replantear sus prioridades, su fe y su forma de enfrentar la vida.

Lejos de mostrarse derrotado, Youna decidió hablar con honestidad sobre su proceso, compartir cómo llegó al diagnóstico y explicar por qué eligió hacer pública su situación, con el objetivo de dar fuerza a quienes viven circunstancias similares.

Youna revela cómo descubrió su enfermedad y el rol de su fe

A través de sus historias de Instagram, Youna relató el momento en el que los médicos detectaron la enfermedad y cómo ese día marcó un antes y un después en su relación con Dios. Según contó, su visita al hospital fue totalmente inesperada y estuvo rodeada de hechos que él considera señales.

"Le agradezco mucho a Dios porque no soy de las personas que van constantemente al hospital, entes de esto había descuidado mucho mi salud y el día que me encontraron esta enfermedad, Dios se manifestó conmigo de muchísimas maneras impresionantes, que quizás no me van a creer".

El influencer explicó que todo comenzó con un síntoma que aún desconcierta a los médicos, pero que terminó siendo clave para descubrir el cáncer a tiempo.

"Pero lo más importante fue el motivo por el cual llegué al hospital. Pueden creer que los doctores hasta ahora no saben porque oriné sangre. Dicen que si fue una piedra la bote el mismo día, pero mis riñones y todos los análisis que siguieron salieron perfectos".

El diagnóstico de leucemia y su decisión de contarlo todo

Tiempo después, Youna decidió profundizar en su historia mediante un video publicado en redes sociales, grabado bajo el formato “Get ready with me”. En ese contenido, reveló que fue diagnosticado con leucemia en noviembre de 2025 y que actualmente se encuentra siguiendo un tratamiento que incluye sesiones de quimioterapia.

El creador de contenido confesó que hacer público su estado de salud no fue una decisión sencilla, pero sintió la necesidad de hacerlo por un motivo mayor.

"Hacer este video fue una de las cosas más difíciles que me ha tocado, ya que nunca me imaginé pasar por algo como esto, pero así es la vida y no hay tiempo para estancarse pensando en lo malo".

Un mensaje directo para quienes atraviesan la misma lucha

Más allá de contar su experiencia personal, Youna explicó que su testimonio busca acompañar emocionalmente a otras personas que viven una situación similar o tienen familiares luchando contra el cáncer.

"Quizás no sea el mejor editando o haciendo contenido, pero este video necesitaba hacerlo ya que necesito trasmitir a todas las personas que tienen esta enfermedad al igual que yo o tienen un familiar pasando por lo mismo, que no sea rindan".