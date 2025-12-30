Tras el regreso de Korina Rivadeneira de Venezuela, Mario Hart es grabado con otra mujer en una fiesta, dejando a su esposa en shock al verlo. Conoce aquí los detalles.

Korina Rivadeneira regresó de Venezuela y confirmó que su matrimonio con Mario Hart va de maravilla. Sin embargo, durante el matrimonio de una amiga en común, el piloto fue captado protagonizando un impensado baile "hasta abajo" con otra mujer. La situación dejó a más de uno sorprendido, pero sobre todo, generó una reacción inesperada de la venezolana. ¿Quién era la mujer y cómo reaccionó Korina?

Mario Hart y Korina Rivadeneira han mostrado que mantienen una relación sólida a pesar de los viajes que realizan por separado. Tras el regreso de ella de Venezuela, el piloto la sorprendió en su programa Desvelados con un ramo de rosas por su cumpleaños.

Este fin de semana, la pareja volvió a estar en el ojo público al asistir al matrimonio de unos amigos, donde también se dieron cita reconocidas figuras de la farándula peruana.

En un video grupal se les ve al ritmo de la canción “Yo no fui”, interpretada por el exchico reality, quien se convirtió en el alma de la fiesta cantándola a todo pulmón. Korina disfrutó del momento, aplaudiendo juguetonamente a su esposo, generando risas entre los presentes.

El momento inesperado ocurrió cuando la novia se acercó a Hart y comenzó a bailar con él, tras aparentemente pedir permiso a la venezolana, quien no mostró inconveniente, aunque los movimientos dieron mucho que pensar.

Recién casada, la joven se animó a ir “hasta abajo” con Hart, mientras él se acercaba lentamente. Korina sorprendió al desviar la mirada de la pareja y hacerlo de manera sonriente junto a sus amigas. Tras separarse, la venezolana continuó como si nada hubiera pasado, muy sonriente.