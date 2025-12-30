Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Actor de 'De Vuelta al Barrio' y 'Asu Mare' es captado vendiendo marcianos como ambulante tras dejar de ser contratado

Mario Hart es captado bailando “hasta abajo” con otra mujer frente a su esposa: reacción de Korina Rivadeneira sorprende a todos

Tras el regreso de Korina Rivadeneira de Venezuela, Mario Hart es grabado con otra mujer en una fiesta, dejando a su esposa en shock al verlo. Conoce aquí los detalles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mario Hart es captado bailando “hasta abajo” con otra mujer frente a su esposa: reacción de Korina Rivadeneira sorprende a todos
    Mario Hart es captado bailando “hasta abajo” con otra mujer frente a su esposa: reacción de Korina Rivadeneira sorprende a todos. | Composición Wapa
    Mario Hart es captado bailando “hasta abajo” con otra mujer frente a su esposa: reacción de Korina Rivadeneira sorprende a todos

    Korina Rivadeneira regresó de Venezuela y confirmó que su matrimonio con Mario Hart va de maravilla. Sin embargo, durante el matrimonio de una amiga en común, el piloto fue captado protagonizando un impensado baile "hasta abajo" con otra mujer. La situación dejó a más de uno sorprendido, pero sobre todo, generó una reacción inesperada de la venezolana. ¿Quién era la mujer y cómo reaccionó Korina?

    wapa.pe

    LEER MÁS: Leonard León acusa a Tarazona de no dejarle ver a sus hijos y revela su molestia porque llamen ‘papá’ a Christian Domínguez

    Mario Hart baila “hasta abajo” con otra mujer: mira la reacción de Korina Rivadeneira

    Mario Hart y Korina Rivadeneira han mostrado que mantienen una relación sólida a pesar de los viajes que realizan por separado. Tras el regreso de ella de Venezuela, el piloto la sorprendió en su programa Desvelados con un ramo de rosas por su cumpleaños.

    Este fin de semana, la pareja volvió a estar en el ojo público al asistir al matrimonio de unos amigos, donde también se dieron cita reconocidas figuras de la farándula peruana.

    En un video grupal se les ve al ritmo de la canción “Yo no fui”, interpretada por el exchico reality, quien se convirtió en el alma de la fiesta cantándola a todo pulmón. Korina disfrutó del momento, aplaudiendo juguetonamente a su esposo, generando risas entre los presentes.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Youna revela que le diagnosticaron cáncer y explica su situación

    El momento inesperado ocurrió cuando la novia se acercó a Hart y comenzó a bailar con él, tras aparentemente pedir permiso a la venezolana, quien no mostró inconveniente, aunque los movimientos dieron mucho que pensar.

    Recién casada, la joven se animó a ir “hasta abajo” con Hart, mientras él se acercaba lentamente. Korina sorprendió al desviar la mirada de la pareja y hacerlo de manera sonriente junto a sus amigas. Tras separarse, la venezolana continuó como si nada hubiera pasado, muy sonriente.

    Cabe recordar que la escena recuerda a Waldir Felipa, expareja de Daniela Darcourt, y los candentes pasos que protagonizó en una boda con otra mujer, lo que generó críticas por comportamiento inapropiado. ¿Korina se habrá sentido incómoda?

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Hart es captado bailando “hasta abajo” con otra mujer frente a su esposa: reacción de Korina Rivadeneira sorprende a todos
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Melissa Loza y Roberto Martínez tienen reencuentro en medio de complicado momento para la modelo

    Actor de 'De Vuelta al Barrio' y 'Asu Mare' es captado vendiendo marcianos como ambulante tras dejar de ser contratado

    Youna revela que le diagnosticaron cáncer y explica su situación

    Karla Tarazona se pone sentimental tras duro reclamo de su hijo a Leonard León por su ausencia

    ‘Son del Duke’ revela el ‘ingreso’ de Kiara Lozano y sorprende a todos

    Lo más vistos en Farándula

    Christian Domínguez es captado en comprometida situación con la novia de su amigo en ausencia de Karla Tarazona

    Yaco Eskenazi confiesa que gastó S/15 mil soles en regalo para Natalie Vértiz, pero se llevó GRAN SORPRESA: "Descubriendo"

    Darinka Ramírez se separaría del padre de su segunda hija tras anunciar embarazo, según vidente: "Por Jefferson Farfán..."

    Patricio Quiñones revela que padece una enfermedad a la piel: “Hay días que no son tan buenos”

    'Loco' Vargas DERROCHA AMOR por Blanca Rodríguez en ROMÁNTICO BAILE por cumpleaños de su hija: "Los amo"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;