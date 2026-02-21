Magaly Medina expresó su indignación contra Marisel Linares por no revelar al responsable del atropello que acabó con la vida del deportista. AQUÍ lo que dijo.

Magaly Medina decidió tomar unos minutos de su programa para pronunciarse sobre el accidente que acabó con la vida de Lizeth Marzano, de 27 años, deportista subacuática e integrante de la selección peruana de apnea. La ‘Urraca’ arremetió contra Marisel Linares por no revelar al responsable del atropello, pese a que —según afirmó— conocía su identidad.

Magaly expresó su indignación contra Marisel Linares por no exponer al culpable que acabó con la vida de la deportista

En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, Magaly Medina expuso la identidad de quien habría atropellado a Lizeth Marzano. Según reveló, se trataría del hijastro de la periodista Marisel Linares, quien previamente difundió un comunicado reconociendo que un vehículo a su nombre estuvo involucrado en el accidente, aunque evitó precisar quién lo conducía en ese momento.

"El carro de su propiedad atropelló a una deportista mientras corría. [...] La periodista Marisel Linares salió con un comunicado donde desmentía que ese auto fuera suyo. [...] ¿Pero ella fue y denunció a esa persona que, indudablemente, ella lo conocía? ¿Dijo ahí sé quién es, lo acusaré, ha sido irresponsable de su parte, ha sido terrible que eso pasara?", afirmó.

Asimismo, la conductora detalló que el joven implicado sería hijo de la pareja de Linares. "Resulta ahora que la persona que conducía el vehículo era su hijastro, es el hijo de su pareja que se llama Adrian Villar de 21 años, hijo de su pareja, un camarógrafo de TV que se llama Rubén Villar. Este chico sería el causante de muerte de esta deportista y estudiante de MBA, una muerte atroz", sentenció Magaly Medina.

Magaly no cree en la versión de Marisel Linares, quien aseguró que traspasó su auto a otra persona

Magaly Medina sostuvo que no le resulta creíble la versión de Marisel Linares, quien afirmó haber transferido el auto involucrado en la muerte de Lizeth Marzano a otra persona. La conductora puso en duda esa explicación y remarcó que no existirían pruebas que acrediten que el vehículo fue efectivamente entregado a un tercero.

“No creo que ella haya traspasado el auto. Cada vez que haces un trámite legal, sabes que para no pagar impuestos tienes que darte de alta en el SAT, hacer las cosas como se deben. Yo pienso que ella o el papá le prestó el auto al hijastro y se lo llevó, a una fiesta, imagino como para manejar en ese estado”, señaló indignada Magaly durante su programa del viernes 20 de febrero.