Magaly Medina celebró su noveno aniversario con Alfredo Zambrano al compartir un video romántico en el que canta junto a él, sorprendiendo a sus seguidores.

Magaly Medina celebra su noveno aniversario con Alfredo Zambrano | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Magaly Medina volvió a acaparar la atención en redes al publicar un video muy especial por su aniversario número nueve con Alfredo Zambrano. La conductora sorprendió al mostrarse en una faceta poco habitual: cantando junto al notario en una escena romántica. Su gesto rápidamente generó todo tipo de comentarios y reacciones.

Magaly Medina sorprende cantando con Alfredo Zambrano

La conductora Magaly Medina sorprendió al compartir una amorosa publicación en sus redes sociales para celebrar el aniversario nueve con Alfredo Zambrano. La popular 'Urraca' dejó en shock a sus seguidores al lucirse como nunca antes: cantando junto al notario.

"Como dice la canción: 'Pero más suerte es quererte tanto, y que tú sientas lo mismo'. Feliz aniversario número 09 a mi compañero de vida ¡Que sigamos enfrentando los días sin soltarnos la mano!", escribió Medina.

Su video mostrando una faceta nunca antes vista causó diversas reacciones entre los usuarios, si bien las felicitaciones no faltaron, las bromas hacia la presentadora se hicieron notar.

"Ambos cantan horrible ja ja ja ja", "Aquí lo que vale es la intención, porque ¿en eso queda, no? Solo intentarlo y ya", "¡Qué viva el amor, Maga! Pero no cantes...déjalo cantar a tu esposo no más", "Maga, para cantante, quédate como conductora, ja ja ja", "Mejor escríbele un poema ja ja ja", se lee en los mensajes.

María Pía Copello felicita a Magaly y Alfredo por su noveno aniversario

La exanimadora infantil María Pía Copello no dudó en hacerle llegar sus felicitaciones a su amiga Magaly, deseándole lo mejor en este nuevo año de amores con el notario.