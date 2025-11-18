Magaly Medina PIERDE LOS PAPELES y 'DESPIDE' a su producción EN VIVO: "Pueden ir a otros canales”

Magaly Medina evidenció su molestia luego de que su equipo de trabajo fallara en vivo. Su enojo terminó en una clara advertencia de despedida para todos.

La presentadora Magaly Medina vivió un momento tenso y de gran molestia durante la emisión en directo de su programa de espectáculos la noche del 17 de noviembre. Conocida por su estilo riguroso, la conductora expresó su fuerte descontento en vivo a raíz de errores cometidos por su equipo de producción en un bloque crucial del programa.

El incidente ocurrió cuando Medina se disponía a introducir una entrevista escrita de Christian Domínguez, la cual había sido publicada en un diario local y trataba sobre el cumpleaños de su hija. Al finalizar su preámbulo, solicitó que el material escrito se proyectara en pantalla.

No obstante, un fallo técnico en el sistema de conmutación (switcher) hizo que, en lugar del texto solicitado, se emitiera un videoclip del cantante. Este descuido provocó la inmediata y visible incomodidad de la conductora.

Magaly Medina furiosa con su producción

Ante la confusión generada, Magaly Medina interrumpió la secuencia para manifestar su disconformidad abiertamente. “No, no. ¿Qué pasó niños? A ver, lo del Trome”, reclamó al darse cuenta de que no se habían seguido sus instrucciones. A pesar de que la producción rectificó rápidamente para mostrar el contenido correcto, el regaño de la presentadora escaló de tono.

“La que está enferma acá soy yo, ¿Qué les pasa? Estén atentos. Lo que yo digo es eso, estén atentos chicos. Si no quieren trabajar de verdad hay otros programas donde pueden ir, de repente otros canales de televisión“, sentenció Medina en vivo, haciendo hincapié en la concentración y profesionalismo que espera de su equipo.

La presentadora, que suele ser muy estricta con sus colaboradores, enfatizó la necesidad de máxima atención, especialmente en las transmisiones en vivo, donde la coordinación de tiempos y contenidos es fundamental.

Su llamado de atención no terminó ahí. En ese mismo segmento, la periodista reafirmó la importancia del profesionalismo del equipo. "De verdad no necesito a gente que esté descuidada al momento de hacer su responsabilidad. Uno tiene que concentrarse, somos un equipo y si en este equipo alguna de las piezas falla, yo creo que hay que cambiarlas“, agregó Medina.