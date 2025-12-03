La Sunat realizará un remate virtual en diciembre, donde se subastarán productos decomisados a precios desde S/1.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció un nuevo remate virtual que se llevará a cabo este diciembre a través de su plataforma oficial. En esta subasta, el público podrá acceder a una amplia variedad de productos decomisados, que van desde smartphones, tablets y celulares, hasta bicicletas y electrodomésticos, con precios que parten desde S/1.

Este remate representa una oportunidad para adquirir artículos a bajo costo desde cualquier región del país. A continuación, te explicamos cómo participar en este evento que Aduanas habilitará antes de Navidad.

¿Cómo participar en el remate de Aduanas?

La Sunat ya habilitó en su página web el listado completo de productos que serán subastados en diciembre. Si deseas participar en este remate virtual, solo necesitas seguir los pasos indicados en la plataforma oficial, donde se detallan todos los requisitos y el procedimiento para acceder a la puja de artículos.