La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció un nuevo remate virtual que se llevará a cabo este diciembre a través de su plataforma oficial. En esta subasta, el público podrá acceder a una amplia variedad de productos decomisados, que van desde smartphones, tablets y celulares, hasta bicicletas y electrodomésticos, con precios que parten desde S/1.
Este remate representa una oportunidad para adquirir artículos a bajo costo desde cualquier región del país. A continuación, te explicamos cómo participar en este evento que Aduanas habilitará antes de Navidad.
¿Cómo participar en el remate de Aduanas?
La Sunat ya habilitó en su página web el listado completo de productos que serán subastados en diciembre. Si deseas participar en este remate virtual, solo necesitas seguir los pasos indicados en la plataforma oficial, donde se detallan todos los requisitos y el procedimiento para acceder a la puja de artículos.
- Crea tu usuario en la plataforma oficial de Sunat: Ingresa al sitio de Remates Aduanas y completa tu registro utilizando tu DNI o RUC. Define una contraseña y un correo activo. Si ya tienes una cuenta creada, solo accede con tus datos.
- Valida tu cuenta: Tras finalizar el registro, revisa tu correo electrónico y confirma tu cuenta haciendo clic en el enlace enviado por la Sunat.
- Consulta la convocatoria vigente: Explora el catálogo de productos disponibles y, si quieres conocer más detalles sobre alguno, selecciona la opción “más detalles”.
- Haz tu oferta: Escoge el artículo que deseas y coloca el monto con el que quieres competir en la subasta. Los precios pueden iniciar desde S/1.
- Espera el resultado: Si al cierre nadie supera tu propuesta, te convertirás en el ganador del bien seleccionado.