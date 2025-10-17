SUNAT lanza convocatoria para universitarios con sueldos de S/1.200: Todos los requisitos y cómo postular

La convocatoria de la Sunat está destinada a alumnos que cursan los últimos ciclos de las carreras de Administración, Contabilidad, Economía, Derecho y más.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) anunció la apertura del Programa de Extensión Universitaria (PEU) 2025, dirigido a estudiantes que deseen dar sus primeros pasos en el ámbito laboral. La convocatoria estará disponible del 22 al 24 de octubre y ofrece 40 vacantes para alumnos de los últimos ciclos de Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Negocios Internacionales.

El objetivo del PEU es fortalecer los conocimientos en temas tributarios, aduaneros y de gestión pública, además de fomentar el desarrollo de habilidades blandas y experiencias prácticas. Los seleccionados podrán realizar prácticas preprofesionales en la Sunat, aplicando lo aprendido y familiarizándose con el entorno institucional.

Requisitos y postulación

Para participar, los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Estar al día en sus estudios universitarios.

Presentar una carta de presentación o certificado de estudios (no mayor a tres meses de antigüedad) que indique su carrera y número de semestres cursados.

Poseer conocimientos intermedios de Ofimática (Word, PowerPoint y Excel).

Declarar su nivel de dominio de idiomas o dialectos.

. Contar con un correo electrónico activo para recibir las notificaciones de la Sunat.

El registro se realizará en el portal oficial https://unete.sunat.gob.pe. Quienes completen correctamente la inscripción recibirán la confirmación correspondiente y podrán participar en las clases y prácticas programadas.

Modalidad, beneficios y duración

El programa se dictará de manera presencial, con una carga de 30 horas semanales de lunes a viernes. Los participantes recibirán una subvención mensual de S/1.200 y, al finalizar, tendrán acceso preferente a la bolsa de trabajo de la Sunat, lo que facilitará su incorporación al mercado laboral.

La duración del PEU se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga según la disponibilidad presupuestal, lo que permitirá a los estudiantes consolidar sus competencias y experiencia profesional.

Cronograma de selección

El proceso se llevará a cabo según el siguiente calendario:

Curso básico (preselección): del 24 al 28 de noviembre de 2025.

Publicación de ingresantes: 19 de diciembre de 2025.

Inicio de clases: 5 de enero de 2026.

Inicio de prácticas preprofesionales: 1 de abril de 2026.