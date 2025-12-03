ES OFICIAL | Confirman entrega de AGUINALDO de S/300 en DICIEMBRE: Estas son las fechas

En diciembre inicia el pago del bono navideño para los trabajadores del sector público, aunque no todos serán beneficiados con este depósito.

La Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2025 estableció que el aguinaldo de Navidad para los trabajadores del sector público será de hasta S/300.

Este incentivo económico forma parte de la planilla correspondiente a diciembre y está destinado a los empleados pertenecientes a los siguientes regímenes laborales:

Funcionarios y servidores, tanto nombrados como contratados, comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512.

Docentes universitarios mencionados en la Ley Nº 30220.

Personal de salud señalado en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153.

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas a cargo del Estado incluidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM y la Ley Nº 28091.

El pago de este beneficio se realizará siguiendo el cronograma de sueldos y pensiones del Banco de la Nación, es decir, según la fecha designada para cada entidad pública. Además, solo accederán al aguinaldo quienes hayan estado en servicio oficialmente hasta el domingo 30 de noviembre.

Fechas de pago del aguinaldo de diciembre

De acuerdo con la resolución aprobada, estas son las fechas programadas para que los trabajadores del Estado reciban sus remuneraciones y aguinaldos:

Martes 16 de diciembre: Educación (incluidas universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio Agrario y Riego, y Ministerio de Energía y Minas.

Requisitos para recibir el aguinaldo

Los trabajadores mencionados podrán acceder al aguinaldo navideño si cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

Haber estado en labores al 30 de noviembre, o encontrarse de vacaciones, con licencia con goce de haber, o recibiendo los subsidios señalados en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

Tener una antigüedad mínima de tres (03) meses al 30 de noviembre. En caso de no cumplir con este tiempo, el pago será proporcional a los meses y días trabajados.

Pensionistas del régimen 20530

En el caso de los pensionistas bajo el Decreto Legislativo 20530, algunos son gestionados por el Estado y otros por la ONP. Es necesario confirmar bajo qué entidad se encuentra cada pensionista para determinar si recibirá el aguinaldo que corresponde al Estado.

Una vez verificado esto, las fechas de pago actualizadas para diciembre son las siguientes: