Filtran “lista negra de infieles” en Excel y miles ya buscan nombres

El archivo titulado “La lista negra de las girls” ha causado furor en TikTok , revelando las infidelidades de muchos hombres en Perú. Este Excel tiene nombres, edades y hasta ocupaciones.

Una nueva tendencia ha provocado revuelo en redes sociales peruanas: un archivo de Excel que circula en TikTok y que muchas usuarias han bautizado como “La lista negra de las girls”. El documento contiene información personal de hombres supuestamente infieles, replicando un fenómeno que meses atrás se viralizó en Chile con un archivo casi idéntico. La curiosidad ha explotado entre miles de internautas, pero también han surgido advertencias sobre los riesgos de compartir datos sin permisos.

El archivo, que no tiene autor identificado, incluye columnas con nombres completos, ubicación, ocupación, edad, fotografías, motivos de acusación y hasta enlaces a redes sociales. La forma detallada en la que está presentado ha generado tanto sorpresa como preocupación.

Reacciones divididas y debate sobre privacidad digital

La viralización del Excel ha desatado una ola de comentarios, muchos de ellos entre la risa, la incredulidad y la crítica. “Ahora un excel de mujeres que se metieron en una relación”, escribió una usuaria, mientras otra pidió entre bromas: “Hagan excel de los que nos deben dinero porfa”. También hubo quienes admitieron encontrar caras conocidas: “Yo de curiosidad revisé el excel y encontré a tres de mis amigos JAJSHAJJAAJ”.