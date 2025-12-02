Las redes sociales estallaron luego de que comenzara a circular una supuesta “lista de mujeres infieles en Perú” , colocando ahora a ellas en el centro del debate público.

Es el turno de las mujeres. Salió la lista de femininas infieles en Perú. | Composición Wapa

Es el turno de las mujeres. Salió la lista de femininas infieles en Perú. | Composición Wapa

El fin de semana se volvió viral “La lista negra de las girls” en TikTok, ahora son las mujeres las que se encuentran en el ojo de la tormenta porque se ha viralizado en TikTok “La lista de mujeres infieles en Perú” titulada “Candylandia”, donde aparecen las que supuestamente habrían caído en la infidelidad.

Conoce el link de la lista oficial de "Mujeres Infieles en Perú"

Es un enlace a un archivo de Excel que contiene varias columnas destinadas a registrar la identidad del señalado, su lugar de residencia, su edad y una descripción del hecho denunciado, además de los supuestos sustentos que lo acompañan.

Nombres y apellidos

Departamento y distrito

Edad

Ocupación

Motivo de la acusación

Fotografía

Evidencia

Redes Sociales

Mujeres nombradas en la lista se defendieron

Varias mujeres mencionadas en la lista también salieron a defenderse públicamente, luego de que, en respuesta al archivo viral con nombres de hombres, circulara otra relación elaborada por usuarios que incluía a presuntas infieles.

Una de las afectadas decidió pronunciarse a través de redes sociales y negó rotundamente la acusación. "Me pusieron a mí, diciendo que le quité su marido y yo hasta el momento no le quité el marido a nadie, más bien me quitaron el mío a mí", afirmó, dejando claro que no tiene vínculo con el señalamiento.

La controversia aumentó cuando otra usuaria cuestionó la reacción desigual que tuvieron ambas listas en internet. "Pero las mujeres no lo están tumbando como a la lista de varones", reclamó, recordando que el Excel de hombres fue dado de baja y migrado a una página web. Frente a ello, un joven comentó en tono irónico: "Creo que es lo más justo jajaja".

¿Difundir datos personales sin consentimiento es delito?

La difusión de datos personales sin consentimiento vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la protección de la identidad. Publicar o compartir información privada —como nombres, fotografías, direcciones o acusaciones— en redes sociales puede constituir un delito, especialmente si se expone a personas a hostigamientos o riesgos físicos.

El abogado Gabriel Galán Paiva, especialista en derecho penal, explicó a Diario El Popular que este tipo de publicaciones puede infringir los artículos 154, 154-A y 154-B del Código Penal peruano, donde “las penas pueden llegar hasta los cinco años de privación de la libertad, además de promover conductas de ciberacoso, violencia simbólica y difamación”.

Asimismo, Galán advierte que, en un contexto de alta criminalidad y crimen organizado, este tipo de información expuesta públicamente “podría ser útil para propiciar o facilitar la comisión de delitos de extorsión”, incrementando los riesgos para las personas involucradas.