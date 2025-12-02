Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, martes 2 de diciembre de 2025: horario y epicentro del último sismo, según el IGP

Publican link de “Candylandia”, la lista de mujeres infieles en Perú, y usuarios ENLOQUECEN

Las redes sociales estallaron luego de que comenzara a circular una supuesta “lista de mujeres infieles en Perú”, colocando ahora a ellas en el centro del debate público.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Publican link de “Candylandia”, la lista de mujeres infieles en Perú, y usuarios ENLOQUECEN
    Es el turno de las mujeres. Salió la lista de femininas infieles en Perú. | Composición Wapa
    Publican link de “Candylandia”, la lista de mujeres infieles en Perú, y usuarios ENLOQUECEN

    El fin de semana se volvió viral “La lista negra de las girls” en TikTok, ahora son las mujeres las que se encuentran en el ojo de la tormenta porque se ha viralizado en TikTok “La lista de mujeres infieles en Perú” titulada “Candylandia”, donde aparecen las que supuestamente habrían caído en la infidelidad.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Exponen “lista negra de infieles” en Excel y miles ya buscan nombres

    Conoce el link de la lista oficial de "Mujeres Infieles en Perú"

    Es un enlace a un archivo de Excel que contiene varias columnas destinadas a registrar la identidad del señalado, su lugar de residencia, su edad y una descripción del hecho denunciado, además de los supuestos sustentos que lo acompañan.

    • Nombres y apellidos
    • Departamento y distrito
    • Edad
    • Ocupación
    • Motivo de la acusación
    • Fotografía
    • Evidencia
    • Redes Sociales

    Mujeres nombradas en la lista se defendieron

    Varias mujeres mencionadas en la lista también salieron a defenderse públicamente, luego de que, en respuesta al archivo viral con nombres de hombres, circulara otra relación elaborada por usuarios que incluía a presuntas infieles.

    Una de las afectadas decidió pronunciarse a través de redes sociales y negó rotundamente la acusación. "Me pusieron a mí, diciendo que le quité su marido y yo hasta el momento no le quité el marido a nadie, más bien me quitaron el mío a mí", afirmó, dejando claro que no tiene vínculo con el señalamiento.

    La controversia aumentó cuando otra usuaria cuestionó la reacción desigual que tuvieron ambas listas en internet. "Pero las mujeres no lo están tumbando como a la lista de varones", reclamó, recordando que el Excel de hombres fue dado de baja y migrado a una página web. Frente a ello, un joven comentó en tono irónico: "Creo que es lo más justo jajaja".

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Municipalidad de Chancay anuncia masiva convocatoria laboral con 120 plazas para secundaria completa y egresados

    ¿Difundir datos personales sin consentimiento es delito?

    La difusión de datos personales sin consentimiento vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la protección de la identidad. Publicar o compartir información privada —como nombres, fotografías, direcciones o acusaciones— en redes sociales puede constituir un delito, especialmente si se expone a personas a hostigamientos o riesgos físicos.

    El abogado Gabriel Galán Paiva, especialista en derecho penal, explicó a Diario El Popular que este tipo de publicaciones puede infringir los artículos 154, 154-A y 154-B del Código Penal peruano, donde “las penas pueden llegar hasta los cinco años de privación de la libertad, además de promover conductas de ciberacoso, violencia simbólica y difamación”.

    Asimismo, Galán advierte que, en un contexto de alta criminalidad y crimen organizado, este tipo de información expuesta públicamente “podría ser útil para propiciar o facilitar la comisión de delitos de extorsión”, incrementando los riesgos para las personas involucradas.

    El uso responsable de internet y el respeto a la dignidad humana deben ser prioridad en cualquier entorno digital.

    SOBRE EL AUTOR:
    Publican link de “Candylandia”, la lista de mujeres infieles en Perú, y usuarios ENLOQUECEN
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Confirman NUEVOS sueldos para DOCENTES: Conoce la escala salarial de la CPM y contratados

    DNI electrónico GRATIS del 1 al 3 de diciembre: Conoce si calificas y dónde te toca tramitarlo

    ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

    Municipalidad de Miraflores lanza CONVOCATORIA LABORAL para SECUNDARIA COMPLETA son sueldo de S/ 2.200

    ¿Quiénes pueden sacar el DNI sin presentar fotografía impresa en 2025, según Reniec?

    Lo más vistos en Ocio

    Temblor en Perú hoy, martes 2 de diciembre de 2025: horario y epicentro del último sismo, según el IGP

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;