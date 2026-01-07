Pago ONP enero 2026: sin aumento este mes, pero beneficiarios recibirán ajuste en febrero

ONP inició el pago de pensiones de enero 2026 y confirmó que el aumento a S/1.000 se verá completo en febrero con reintegro incluido.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) dio inicio al proceso de pago de pensiones correspondiente a enero, beneficiando a 771 mil 475 pensionistas a nivel nacional. Los afiliados podrán cobrar su pensión a través de agencias bancarias, cajeros automáticos y agentes autorizados, con el objetivo de facilitar el acceso y reducir riesgos en el cobro.

Este desembolso llega en medio de una expectativa clave para miles de jubilados, debido al incremento del tope máximo de pensión que entra en vigencia en 2026 para quienes cumplieron con el mínimo de años de aportes exigidos por ley.

Aumento de la pensión ONP: ¿por qué no se ve completo en enero?

Desde este año, los afiliados que acrediten 20 años o más de aportes al Sistema Nacional de Pensiones podrán acceder a una pensión máxima de S/ 1.000, dejando atrás el anterior límite de S/ 893. Sin embargo, este incremento no se reflejará íntegramente en el pago de enero.

La razón es administrativa: las planillas de este mes fueron procesadas antes de que se oficializara el reajuste. Por ello, el aumento se verá reflejado recién en febrero, junto con un pago adicional por el monto no percibido en enero.

En términos prácticos, los pensionistas que califican al beneficio recibirán en febrero:

La nueva pensión de S/ 1.000

Más el reintegro de S/ 107 correspondiente a enero

Es decir, hasta S/ 1.107 en total.

Desde la ONP confirmaron este procedimiento y precisaron:

“Respecto al pago, al encontrarse ya procesada la planilla del mes de enero, el reajuste correspondiente a enero de 2026 se abonará junto con la pensión de febrero de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial de pagos”.

Fechas de pago según el Decreto Ley 19990

Para los 706 mil 386 pensionistas del régimen del Decreto Ley N.° 19990, el pago de enero se realizará de acuerdo con la inicial del apellido paterno:

A – C: lunes 12 de enero

D – L: martes 13 de enero

M – Q: miércoles 14 de enero

R – Z: jueves 15 de enero

En tanto, el viernes 16 de enero se efectuará el pago a 65 mil 089 pensionistas pertenecientes a otros regímenes administrados por la ONP, como:

Decreto Ley 20530

Decreto Ley 18846

Régimen Especial Pesquero

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

¿Quiénes acceden al reajuste de hasta S/ 100?

El incremento beneficiará a más de 237 mil pensionistas de jubilación e invalidez que cumplan con dos condiciones fundamentales:

Tener mínimo 20 años de aportes

Contar con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025