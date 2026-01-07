Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

Pago ONP enero 2026: sin aumento este mes, pero beneficiarios recibirán ajuste en febrero

ONP inició el pago de pensiones de enero 2026 y confirmó que el aumento a S/1.000 se verá completo en febrero con reintegro incluido.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pago ONP enero 2026: sin aumento este mes, pero beneficiarios recibirán ajuste en febrero
    La pensión aumentó a S/1000 soles como máximo. | Composición Wapa
    Pago ONP enero 2026: sin aumento este mes, pero beneficiarios recibirán ajuste en febrero

    La Oficina de Normalización Previsional (ONP) dio inicio al proceso de pago de pensiones correspondiente a enero, beneficiando a 771 mil 475 pensionistas a nivel nacional. Los afiliados podrán cobrar su pensión a través de agencias bancarias, cajeros automáticos y agentes autorizados, con el objetivo de facilitar el acceso y reducir riesgos en el cobro.

    Este desembolso llega en medio de una expectativa clave para miles de jubilados, debido al incremento del tope máximo de pensión que entra en vigencia en 2026 para quienes cumplieron con el mínimo de años de aportes exigidos por ley.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gobierno detalla nueva pensión mínima de S/ 1.000 y los requisitos para acceder en 2026

    Aumento de la pensión ONP: ¿por qué no se ve completo en enero?

    Desde este año, los afiliados que acrediten 20 años o más de aportes al Sistema Nacional de Pensiones podrán acceder a una pensión máxima de S/ 1.000, dejando atrás el anterior límite de S/ 893. Sin embargo, este incremento no se reflejará íntegramente en el pago de enero.

    La razón es administrativa: las planillas de este mes fueron procesadas antes de que se oficializara el reajuste. Por ello, el aumento se verá reflejado recién en febrero, junto con un pago adicional por el monto no percibido en enero.

    En términos prácticos, los pensionistas que califican al beneficio recibirán en febrero:

    • La nueva pensión de S/ 1.000
    • Más el reintegro de S/ 107 correspondiente a enero
    • Es decir, hasta S/ 1.107 en total.

    Desde la ONP confirmaron este procedimiento y precisaron:

    “Respecto al pago, al encontrarse ya procesada la planilla del mes de enero, el reajuste correspondiente a enero de 2026 se abonará junto con la pensión de febrero de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial de pagos”.

    Fechas de pago según el Decreto Ley 19990

    Para los 706 mil 386 pensionistas del régimen del Decreto Ley N.° 19990, el pago de enero se realizará de acuerdo con la inicial del apellido paterno:

    • A – C: lunes 12 de enero
    • D – L: martes 13 de enero
    • M – Q: miércoles 14 de enero
    • R – Z: jueves 15 de enero

    En tanto, el viernes 16 de enero se efectuará el pago a 65 mil 089 pensionistas pertenecientes a otros regímenes administrados por la ONP, como:

    • Decreto Ley 20530
    • Decreto Ley 18846
    • Régimen Especial Pesquero
    • Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ES OFICIAL | Pensión máxima ONP llega a S/1.250 con nuevo aumento y bono para este grupo de aportantes

    ¿Quiénes acceden al reajuste de hasta S/ 100?

    El incremento beneficiará a más de 237 mil pensionistas de jubilación e invalidez que cumplan con dos condiciones fundamentales:

    • Tener mínimo 20 años de aportes
    • Contar con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025

    Este reajuste aplica tanto para quienes ya venían recibiendo pensión como para los nuevos jubilados que soliciten el beneficio en 2026, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pago ONP enero 2026: sin aumento este mes, pero beneficiarios recibirán ajuste en febrero
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

    DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026 para este grupo de beneficiados

    Vidente peruana que acertó con caída de Nicolás Maduro anuncia días duros para Venezuela: "Gente que llora a sus muertos"

    Lo más vistos en Ocio

    Chamanes peruanos predicen la caída de Maduro, problemas de salud de Trump y quién podría ganar las elecciones en Perú 2026

    Academia IPD abre Preinscripciones 2026: LINK OFICIAL para talleres deportivos de verano gratuitos

    Vuelve el Servicio Playero del Metropolitano en verano 2026: así cambiará el acceso a Agua Dulce

    Marina de Guerra inicia convocatoria al Servicio Militar Voluntario 2026: conoce los beneficios y cómo postular

    Usuarios critican al IPD por celebrar la medalla de bronce de Stefano Peschiera: "La victoria es solo de él"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Belove By Montalvo, Magdalena.

    Cambio de look: masaje + diseño de corte + cepillado en Belove by Montalvo Bolognesi

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;