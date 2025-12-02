Municipalidad de Chancay anuncia masiva convocatoria laboral con 120 plazas para secundaria completa y egresados

Municipalidad de Chancay anuncia masiva convocatoria laboral con 120 plazas para secundaria completa y egresadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Municipalidad de Chancay lanzó una de sus convocatorias CAS más amplias del año, con 121 plazas dirigidas a personas con secundaria culminada, egresados técnicos y bachilleres universitarios. Los puestos abarcan distintas áreas operativas y administrativas, con remuneraciones que oscilan entre S/ 1.400 y S/ 2.500.
El proceso de inscripción empezó el 1 de diciembre de 2025 y, a diferencia de otros concursos públicos, cada vacante tiene su propio plazo de cierre. Por ello, los postulantes deben revisar con precisión la fecha límite correspondiente al cargo al que desean aplicar. Entre las opciones disponibles se encuentran serenos —tanto a pie como motorizados—, inspectores municipales, fiscalizadores, choferes, auxiliares, asistentes administrativos, operadores de videovigilancia, supervisores ambientales y otros puestos de apoyo institucional.
¿Qué puestos están habilitados en la Municipalidad de Chancay?
A continuación, se presenta el listado de vacantes según nivel educativo, junto con los salarios y fechas de cierre:
Para postulantes con secundaria completa
Auxiliar (CAS 018)
Vacantes: 3
Sueldo: S/ 1.600
Cierra: 11 de diciembre
Auxiliar administrativo (CAS 019)
Vacantes: 1
Sueldo: S/ 1.600
Cierra: 12 de diciembre
Inspector municipal (CAS 019)
Vacantes: 4
Sueldo: S/ 1.500
Cierra: 12 de diciembre
Fiscalizador municipal (CAS 019)
Vacantes: 20
Sueldo: S/ 1.500
Cierra: 12 de diciembre
Sereno a pie (CAS 019)
Vacantes: 36
Sueldo: S/ 1.500
Cierra: 12 de diciembre
Sereno motorizado (CAS 019)
Vacantes: 5
Sueldo: S/ 1.600
Requisito: Licencia de vehículos menores
Cierra: 12 de diciembre
Chofer de camioneta (CAS 019)
Vacantes: 16
Sueldo: S/ 1.800
Requisito: Licencia A-IIA
Cierra: 12 de diciembre
Chofer camioneta (CAS 019)
Vacantes: 1
Sueldo: S/ 1.800
Requisito: Licencia A-IIA
Cierra: 12 de diciembre
Operador de cámara de videovigilancia (CAS 019)
Vacantes: 12
Sueldo: S/ 1.400
Cierra: 12 de diciembre
Inspector municipal de transporte – de a pie (CAS 019)
Vacantes: 10
Sueldo: S/ 1.500
Cierra: 12 de diciembre
Inspector municipal de transporte – motorizado (CAS 019)
Vacantes: 8
Sueldo: S/ 1.600
Cierra: 12 de diciembre
Para egresados técnicos
Técnico I (CAS 019)
Vacante: 1
Carreras: Administración, Computación e Informática
Sueldo: S/ 2.200
Cierra: 12 de diciembre
Para bachilleres universitarios
Asistente (CAS 019)
Vacantes: 1
Carrera: Derecho
Sueldo: S/ 2.500
Cierra: 12 de diciembre
Supervisor (CAS 018)
Vacantes: 2
Carreras: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal o Ingeniería Agroforestal
Sueldo: S/ 2.200
Cierra: 11 de diciembre
Requisitos generales
La municipalidad enfatiza que cada aspirante debe:
- Cumplir exactamente con la formación y experiencia señaladas.
- Presentar los anexos, formatos y documentos exigidos en las bases de la plaza.
- Enviar el expediente completo en las fechas establecidas, ya que los archivos incompletos no son evaluados.
Cada puesto cuenta con su propia ficha, que incluye bases y formatos descargables desde la plataforma oficial.
¿Cómo postular a la convocatoria CAS Chancay 2025?
El proceso se realiza de manera virtual y consta de tres etapas:
1. Descargar las bases del puesto elegido
En las convocatorias (CAS 018 y CAS 019) se comparte un enlace para obtener:
- Bases completas
- Perfil del puesto
- Instrucciones de registro
- Formatos obligatorios
2. Llenar los anexos y reunir la documentación
Entre los documentos usuales se encuentran:
- Currículum documentado
- DNI
- Certificados de estudios
- Constancias laborales
- Licencias (para choferes o puestos motorizados)
- Declaraciones juradas
Es necesario respetar el formato PDF, orden y nomenclatura indicada.
3. Enviar el expediente en la fecha exacta de la plaza
El envío debe hacerse al correo institucional o plataforma establecida en las bases.
Es importante recordar que no todas las vacantes cierran el mismo día:
- Algunas concluyen el 11 de diciembre.
- La mayoría finaliza el 12 de diciembre de 2025.
El postulante debe asegurarse de que el correo se envíe dentro del horario permitido.