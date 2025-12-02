Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock

Municipalidad de Chancay anuncia masiva convocatoria laboral con 120 plazas para secundaria completa y egresados

Entre las vacantes ofrecidas por la Municipalidad de Chancay se incluyen serenos tanto a pie como en unidades motorizadas, inspectores municipales, fiscalizadores, conductores, auxiliares, asistentes administrativos, operadores de videovigilancia, supervisores ambientales y otros puestos de apoyo institucional.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Municipalidad de Chancay anuncia masiva convocatoria laboral con 120 plazas para secundaria completa y egresados
    Municipalidad de Chancay anuncia masiva convocatoria laboral
    Municipalidad de Chancay anuncia masiva convocatoria laboral con 120 plazas para secundaria completa y egresados

    La Municipalidad de Chancay lanzó una de sus convocatorias CAS más amplias del año, con 121 plazas dirigidas a personas con secundaria culminada, egresados técnicos y bachilleres universitarios. Los puestos abarcan distintas áreas operativas y administrativas, con remuneraciones que oscilan entre S/ 1.400 y S/ 2.500.

    El proceso de inscripción empezó el 1 de diciembre de 2025 y, a diferencia de otros concursos públicos, cada vacante tiene su propio plazo de cierre. Por ello, los postulantes deben revisar con precisión la fecha límite correspondiente al cargo al que desean aplicar. Entre las opciones disponibles se encuentran serenos —tanto a pie como motorizados—, inspectores municipales, fiscalizadores, choferes, auxiliares, asistentes administrativos, operadores de videovigilancia, supervisores ambientales y otros puestos de apoyo institucional.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Confirman NUEVOS sueldos para DOCENTES: Conoce la escala salarial de la CPM y contratados

    wapa.pe

    ¿Qué puestos están habilitados en la Municipalidad de Chancay?

    A continuación, se presenta el listado de vacantes según nivel educativo, junto con los salarios y fechas de cierre:

    Para postulantes con secundaria completa

    Auxiliar (CAS 018)
    Vacantes: 3
    Sueldo: S/ 1.600
    Cierra: 11 de diciembre

    Auxiliar administrativo (CAS 019)
    Vacantes: 1
    Sueldo: S/ 1.600
    Cierra: 12 de diciembre

    Inspector municipal (CAS 019)
    Vacantes: 4
    Sueldo: S/ 1.500
    Cierra: 12 de diciembre

    Fiscalizador municipal (CAS 019)
    Vacantes: 20
    Sueldo: S/ 1.500
    Cierra: 12 de diciembre

    Sereno a pie (CAS 019)
    Vacantes: 36
    Sueldo: S/ 1.500
    Cierra: 12 de diciembre

    Sereno motorizado (CAS 019)
    Vacantes: 5
    Sueldo: S/ 1.600
    Requisito: Licencia de vehículos menores
    Cierra: 12 de diciembre

    wapa.pe

    Chofer de camioneta (CAS 019)
    Vacantes: 16
    Sueldo: S/ 1.800
    Requisito: Licencia A-IIA
    Cierra: 12 de diciembre

    Chofer camioneta (CAS 019)
    Vacantes: 1
    Sueldo: S/ 1.800
    Requisito: Licencia A-IIA
    Cierra: 12 de diciembre

    Operador de cámara de videovigilancia (CAS 019)
    Vacantes: 12
    Sueldo: S/ 1.400
    Cierra: 12 de diciembre

    Inspector municipal de transporte – de a pie (CAS 019)
    Vacantes: 10
    Sueldo: S/ 1.500
    Cierra: 12 de diciembre

    Inspector municipal de transporte – motorizado (CAS 019)
    Vacantes: 8
    Sueldo: S/ 1.600
    Cierra: 12 de diciembre

    Para egresados técnicos

    Técnico I (CAS 019)
    Vacante: 1
    Carreras: Administración, Computación e Informática
    Sueldo: S/ 2.200
    Cierra: 12 de diciembre

    Para bachilleres universitarios

    Asistente (CAS 019)
    Vacantes: 1
    Carrera: Derecho
    Sueldo: S/ 2.500
    Cierra: 12 de diciembre

    Supervisor (CAS 018)
    Vacantes: 2
    Carreras: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal o Ingeniería Agroforestal
    Sueldo: S/ 2.200
    Cierra: 11 de diciembre

    Requisitos generales

    La municipalidad enfatiza que cada aspirante debe:

    • Cumplir exactamente con la formación y experiencia señaladas.
    • Presentar los anexos, formatos y documentos exigidos en las bases de la plaza.
    • Enviar el expediente completo en las fechas establecidas, ya que los archivos incompletos no son evaluados.

    Cada puesto cuenta con su propia ficha, que incluye bases y formatos descargables desde la plataforma oficial.

    ¿Cómo postular a la convocatoria CAS Chancay 2025?

    El proceso se realiza de manera virtual y consta de tres etapas:

    1. Descargar las bases del puesto elegido

    En las convocatorias (CAS 018 y CAS 019) se comparte un enlace para obtener:

    • Bases completas
    • Perfil del puesto
    • Instrucciones de registro
    • Formatos obligatorios

    2. Llenar los anexos y reunir la documentación

    Entre los documentos usuales se encuentran:

    • Currículum documentado
    • DNI
    • Certificados de estudios
    • Constancias laborales
    • Licencias (para choferes o puestos motorizados)
    • Declaraciones juradas

    Es necesario respetar el formato PDF, orden y nomenclatura indicada.

    3. Enviar el expediente en la fecha exacta de la plaza

    El envío debe hacerse al correo institucional o plataforma establecida en las bases.
    Es importante recordar que no todas las vacantes cierran el mismo día:

    • Algunas concluyen el 11 de diciembre.
    • La mayoría finaliza el 12 de diciembre de 2025.

    El postulante debe asegurarse de que el correo se envíe dentro del horario permitido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Municipalidad de Chancay anuncia masiva convocatoria laboral con 120 plazas para secundaria completa y egresados
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Confirman paro de transportistas de 48 horas para este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre? Esto dicen los gremios

    DNI electrónico GRATIS del 1 al 3 de diciembre: Conoce si calificas y dónde te toca tramitarlo

    ES OFICIAL | Confirman NUEVOS sueldos para DOCENTES: Conoce la escala salarial de la CPM y contratados

    URGENTE | Clausuran Mall del Sur tras descubrimiento en inspección fiscal y municipal en SJM

    Filtran “lista negra de infieles” en Excel y miles ya buscan nombres

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;