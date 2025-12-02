Municipalidad de Chancay anuncia masiva convocatoria laboral con 120 plazas para secundaria completa y egresados

Entre las vacantes ofrecidas por la Municipalidad de Chancay se incluyen serenos tanto a pie como en unidades motorizadas, inspectores municipales, fiscalizadores, conductores, auxiliares, asistentes administrativos, operadores de videovigilancia, supervisores ambientales y otros puestos de apoyo institucional.

La Municipalidad de Chancay lanzó una de sus convocatorias CAS más amplias del año, con 121 plazas dirigidas a personas con secundaria culminada, egresados técnicos y bachilleres universitarios. Los puestos abarcan distintas áreas operativas y administrativas, con remuneraciones que oscilan entre S/ 1.400 y S/ 2.500.

¿Qué puestos están habilitados en la Municipalidad de Chancay?

A continuación, se presenta el listado de vacantes según nivel educativo, junto con los salarios y fechas de cierre:

Para postulantes con secundaria completa

Auxiliar (CAS 018)

Vacantes: 3

Sueldo: S/ 1.600

Cierra: 11 de diciembre

Auxiliar administrativo (CAS 019)

Vacantes: 1

Sueldo: S/ 1.600

Cierra: 12 de diciembre

Inspector municipal (CAS 019)

Vacantes: 4

Sueldo: S/ 1.500

Cierra: 12 de diciembre

Fiscalizador municipal (CAS 019)

Vacantes: 20

Sueldo: S/ 1.500

Cierra: 12 de diciembre

Sereno a pie (CAS 019)

Vacantes: 36

Sueldo: S/ 1.500

Cierra: 12 de diciembre

Sereno motorizado (CAS 019)

Vacantes: 5

Sueldo: S/ 1.600

Requisito: Licencia de vehículos menores

Cierra: 12 de diciembre

Chofer de camioneta (CAS 019)

Vacantes: 16

Sueldo: S/ 1.800

Requisito: Licencia A-IIA

Cierra: 12 de diciembre

Chofer camioneta (CAS 019)

Vacantes: 1

Sueldo: S/ 1.800

Requisito: Licencia A-IIA

Cierra: 12 de diciembre

Operador de cámara de videovigilancia (CAS 019)

Vacantes: 12

Sueldo: S/ 1.400

Cierra: 12 de diciembre

Inspector municipal de transporte – de a pie (CAS 019)

Vacantes: 10

Sueldo: S/ 1.500

Cierra: 12 de diciembre

Inspector municipal de transporte – motorizado (CAS 019)

Vacantes: 8

Sueldo: S/ 1.600

Cierra: 12 de diciembre

Para egresados técnicos

Técnico I (CAS 019)

Vacante: 1

Carreras: Administración, Computación e Informática

Sueldo: S/ 2.200

Cierra: 12 de diciembre

Para bachilleres universitarios

Asistente (CAS 019)

Vacantes: 1

Carrera: Derecho

Sueldo: S/ 2.500

Cierra: 12 de diciembre

Supervisor (CAS 018)

Vacantes: 2

Carreras: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal o Ingeniería Agroforestal

Sueldo: S/ 2.200

Cierra: 11 de diciembre

Requisitos generales

La municipalidad enfatiza que cada aspirante debe:

Cumplir exactamente con la formación y experiencia señaladas.

Presentar los anexos, formatos y documentos exigidos en las bases de la plaza.

Enviar el expediente completo en las fechas establecidas, ya que los archivos incompletos no son evaluados.

Cada puesto cuenta con su propia ficha, que incluye bases y formatos descargables desde la plataforma oficial.

¿Cómo postular a la convocatoria CAS Chancay 2025?

El proceso se realiza de manera virtual y consta de tres etapas:

1. Descargar las bases del puesto elegido

En las convocatorias (CAS 018 y CAS 019) se comparte un enlace para obtener:

Bases completas

Perfil del puesto

Instrucciones de registro

Formatos obligatorios

2. Llenar los anexos y reunir la documentación

Entre los documentos usuales se encuentran:

Currículum documentado

DNI

Certificados de estudios

Constancias laborales

Licencias (para choferes o puestos motorizados)

Declaraciones juradas

Es necesario respetar el formato PDF, orden y nomenclatura indicada.

3. Enviar el expediente en la fecha exacta de la plaza

El envío debe hacerse al correo institucional o plataforma establecida en las bases.

Es importante recordar que no todas las vacantes cierran el mismo día:

Algunas concluyen el 11 de diciembre.

La mayoría finaliza el 12 de diciembre de 2025.