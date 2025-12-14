Las elecciones 2026 contarán con la participación obligatoria de los peruanos; quienes no voten el 12 de abril deberán asumir una multa establecida por ley.

Elecciones 2026: revisa cuánto es la multa por no votar en el proceso electoral del 12 de abril. | Composición Wapa

El voto en el Perú es un derecho, pero también una obligación cuyo incumplimiento trae consecuencias económicas. De cara a las elecciones generales de 2026, muchos ciudadanos se preguntan cuánto deberán pagar si deciden no acudir a las urnas sin una justificación válida.

Aunque el valor oficial de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para 2026 aún no ha sido anunciado, es posible estimar la multa tomando como referencia el sistema vigente. Aquí te explicamos cómo se calcula y qué debes considerar para evitar sanciones.

Exoneración de multa para mayores de 70 años en mesas

No presentar una justificación por no asistir puede generar una multa económica, además de restricciones administrativas que impiden realizar distintos trámites mientras la sanción siga pendiente. De acuerdo con la normativa actual, los ciudadanos mayores de 70 años designados como miembros de mesa, sean titulares o suplentes, no están obligados a justificar su inasistencia, ya que esta no se considera una falta y no conlleva sanción alguna.

Multa por no votar varía según distrito y UIT

De acuerdo con la normativa vigente, la multa por no votar se determina según la categoría socioeconómica del distrito registrado en tu DNI: "no pobre", "pobre" o "pobre extremo", y frecuentemente se calcula como un porcentaje de la UIT.

En elecciones recientes, los montos han variado según esta clasificación; por ejemplo, se han registrado S/ 92.00 en distritos "no pobres", S/ 46.00 en distritos "pobres" y S/ 23.00 en distritos "pobre extremo".

Consecuencias de no votar y no pagar la multa

Si no asistes a votar y no entregas una justificación válida, podrías recibir una multa. El incumplimiento de este pago puede impedirte realizar diversos trámites civiles, notariales, administrativos o judiciales, e incluso limitar tu participación en ciertos actos oficiales.