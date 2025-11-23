Desde hoy, 23 de noviembre, los ciudadanos pueden usar estas apps para elegir su local de votación , con tres opciones disponibles en su distrito.

Elecciones 2026: Revisa tu lugar de votación en el portal oficial de la ONPE. | Composición Wapa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha puesto a disposición desde hoy, 23 de noviembre, el aplicativo “Elige tu local de votación” para las elecciones generales 2026. Esta herramienta permite a todos los ciudadanos peruanos seleccionar hasta tres opciones de locales donde prefieren ejercer su derecho al voto.

La selección se realiza fácilmente ingresando al sitio oficial https://eligetulocal.onpe.gob.pe/ y estará disponible hasta el 14 de diciembre. La ONPE tomará en cuenta las tres alternativas de cada votante para asignar el local definitivo en la jornada electoral.

"El elector podrá elegir hasta tres (03) opciones de locales de votación dentro del distrito donde reside. Para ello, se tomará en cuenta la información registrada en su DNI vigente hasta el 14 de octubre de 2025, fecha de cierre del Padrón Electoral para las Elecciones Generales 2026. La asignación final del local de votación dependerá de la disponibilidad de locales y de su aforo. Una vez realizada la asignación, la ONPE informará al elector el local designado a través del correo electrónico registrado en la aplicación", dice la ONPE.

¿Hasta cuándo tengo plazo de elegir mi local?

El aplicativo estará habilitado del domingo 23 de noviembre al 14 de diciembre de 2025. Durante este periodo, los ciudadanos podrán acceder únicamente con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Solo quienes hayan actualizado su dirección en el DNI antes del cierre del padrón electoral, el 14 de octubre de 2025, podrán elegir su local de votación. Aquellos que cambiaron de domicilio sin actualizar sus datos en el DNI deberán acudir al local asignado según la información registrada en el padrón.

Voto digital y local de votación

Los ciudadanos registrados para votar mediante voto digital y que aparezcan en la Lista Única de Electores del Voto Digital 2026 deben considerar que la app “Elige tu Local de Votación” no permitirá seleccionar un local físico. Esto se debe a que el sistema digital prioriza el acceso remoto, omitiendo la opción de escoger un punto de votación presencial para quienes forman parte de esta modalidad especial.

Local de votación: ¿cuándo se sabrá?

La ONPE dará a conocer el próximo año los locales de votación asignados a cada ciudadano, información que se podrá consultar antes de la jornada electoral. La asignación se realizará considerando las opciones registradas por los electores y la actualización de su domicilio en el padrón.