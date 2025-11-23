ALERTA CONSUMIDOR | Clausuran reconocido supermercado en Lima por poner en riesgo la vida y salud de clientes

¡Alerta! Tottus es una reconocida cadena de supermercados chilena en Perú que enfrenta la clausura de su local en la cuadra 7 de la avenida La Fontana, en La Molina. La medida fue tomada tras una inspección municipal que detectó incumplimientos graves en seguridad y normativas sanitarias, poniendo en riesgo la salud de clientes y trabajadores. La autoridad evalúa los pasos a seguir, mientras los vecinos y consumidores esperan más detalles sobre el futuro del establecimiento.

Supermercado Tottus en La Molina fue clausurado por irregularidades

La clausura del supermercado Tottus en La Fontana se realizó el martes 18 de noviembre. Durante la inspección, los funcionarios detectaron numerosas deficiencias graves de seguridad, como mobiliario en mal estado y otros problemas en las áreas de personal. Además, se constató la ausencia de señalización en el estacionamiento y un mantenimiento insuficiente en la vía peatonal.

Según la Municipalidad de La Molina, “existía peligro para la vida, la salud y la seguridad de quienes realizan sus compras, así como para los trabajadores”, destacando como el hallazgo más crítico las filtraciones de agua en el cuarto de bombas, que podrían causar un cortocircuito en las instalaciones eléctricas.

En cuanto a la salubridad, las cámaras de conservación de productos no mantenían las temperaturas adecuadas, lo que incrementa el riesgo de contaminación de alimentos y pone en peligro la salud de los clientes.

Clausura temporal de Tottus en La Molina por irregularidades

Finalmente, una vez concluida la inspección, la Municipalidad de La Molina informó que la clausura del local de Tottus en La Fontana es de carácter temporal, aclarando que no se trata de un cierre definitivo del supermercado en el distrito. Esta medida busca que la empresa corrija las deficiencias detectadas durante la fiscalización y cumpla con todas las normas de seguridad.