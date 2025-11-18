¡ATENCIÓN! Minedu revela quiénes son los docentes que recibirán el aumento salarial 2026

El Minedu implementa una reforma para reconocer la labor del magisterio. Conoce la nueva escala magisterial que regirá los sueldos y el incremento salarial en 2026.

¡Atención al personal docente! De acuerdo con la reciente Ley N.° 32498, se ha dispuesto que el magisterio peruano sea beneficiado con el ascenso de profesores nombrados en Educación Superior Pedagógica a categorías superiores dentro de la Carrera Pública Docente, lo cual implica una mejora en sus remuneraciones.

Ante este anuncio, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que esta disposición favorecerá a más de 430.000 educadores a nivel nacional, abarcando los sectores de educación básica, pedagógica y tecnológica.

Minedu aclara quiénes recibirán el incremento salarial

En declaraciones oficiales, el Minedu precisó que el incremento del sueldo mínimo, que desde este mes de noviembre ascenderá a S/3.500, se destinará a más de 426.000 docentes en el sector básico y técnico-productivo, tanto para el personal nombrado como para el contratado. Esta medida constituye el segundo segmento de la Remuneración Integral Mensual (RIM) programada para el año 2025.

Todas estas acciones tienen como objetivo principal reconocer la valiosa labor del magisterio y su contribución en la formación de los ciudadanos peruanos. Según el titular del ministerio, Jorge Figueroa, esta política no solo busca optimizar las condiciones económicas y materiales de los profesores y sus familias, sino también reafirmar su compromiso con la enseñanza en el país.

¿Qué implica la Ley N.° 32498?

Adicionalmente al incremento remunerativo, la Ley N.° 32498 también establece la facultad de promover a profesores nombrados en Educación Superior Pedagógica a las categorías II y III de la Carrera Pública Docente.

Remuneraciones proyectadas para los profesores durante el 2026