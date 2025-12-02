URGENTE | Clausuran Mall del Sur tras descubrimiento en inspección fiscal y municipal en SJMÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
En las últimas horas, la actividad cotidiana en el Mall del Sur se vio interrumpida debido a una intervención preventiva que modificó el ritmo de trabajo de comerciantes y la visita de los clientes. El cierre temporal de este centro comercial, uno de los más concurridos de San Juan de Miraflores, despertó dudas entre quienes transitaban por la zona y buscaban una explicación inmediata. Las puertas, que usualmente reciben a miles de personas, fueron cerradas mientras el personal municipal ejecutaba las medidas ordenadas tras una inspección conjunta.
La escena ocurrió ante la curiosidad de transeúntes que grababan videos y trataban de obtener información. Voceros improvisados, trabajadores ediles y agentes de seguridad evitaron dar declaraciones oficiales, lo que aumentó la expectativa.
La confusión del público contrastó con la intervención fiscal y municipal realizada horas antes. La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur evaluó distintas áreas del centro comercial para verificar el cumplimiento de normas de seguridad pública. Como resultado, se hallaron situaciones que requirieron acciones inmediatas. Ante ello, la municipalidad ordenó la clausura temporal del establecimiento.
Intervención preventiva y observaciones técnicas
Las diligencias estuvieron encabezadas por el fiscal provincial Ricardo Walter López García, acompañado de personal de Fiscalización y de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad de San Juan de Miraflores. Durante el recorrido, se encontraron cables eléctricos sin protección, falta de mantenimiento en sistemas de refrigeración, estructuras metálicas oxidadas en zonas técnicas, instalaciones eléctricas deficientes y ausencia de señalización en puntos esenciales. Estos aspectos representaban riesgos para visitantes y trabajadores.
Unos diez agentes de fiscalización ingresaron para revisar puestos comerciales, ascensores y el techo parabólico del patio de comidas. Según la Fiscalía, la intervención tuvo como finalidad evitar posibles delitos relacionados con la seguridad pública. Tras la inspección, el personal municipal procedió con el cierre temporal del recinto. El fiscal a cargo recomendó subsanar las observaciones dentro del plazo establecido.
Antecedentes: el hecho ocurrido en febrero
La clausura preventiva ocurre meses después de otro incidente que también generó alarma entre los asistentes. En febrero, alrededor de las 14:00, un fuerte estruendo sorprendió a quienes se encontraban en la zona de comidas. Testigos señalaron que el porcelanato se levantó de forma repentina, lo que provocó la evacuación inmediata de los presentes. El personal de seguridad acordonó el área afectada para impedir el acceso.
En ese momento, el gerente de Desarrollo Urbano del distrito, Rafael Cabrera, indicó que el origen del problema fue el levantamiento de las mayólicas. “Son eventos que el mall menciona o arregla dentro de su área de mantenimiento”, dijo. Añadió que, debido a la alarma generada entre el público, acudieron para descartar riesgos más serios. Tras la inspección de los equipos de fiscalización, gestión de riesgos y desarrollo urbano, se concluyó que el incidente no comprometía la integridad estructural del edificio.