Escolar peruana se vuelve tendencia al cobrar por prestar sus cuadernos y usuario la alaban: “Mente emprendedora”

Adolescente se viralizó en TikTok , gana dinero alquilando sus cuadernos a sus compañeros de salón. Usuarios en las redes sociales resaltaron su mente de tiburón.

Una escolar peruana llamó la atención en las redes sociales, luego ser grabada ‘alquilando’ sus cuadernos a sus compañeros de clase. La curiosa escena muestra a la menor ganándose unos ingresos extras y se viralizó rápidamente en TikTok. Muchos usuarios alabaron la idea y muchos evocaron su etapa de colegio.

Estudiante peruana se viralizó en TikTok al alquilar sus cuadernos

Según el video viral en la cuenta dibujitos.de.la.j en TikTok, se puede ver la interesante escena de la escolar prestando sus cuadernos y generando ingresos. Así, sus compañeros pueden ponerse al día con las tareas y revisar los apuntos.

El ingenioso proyecto de una estudiante se volvió viral y captó la atención de miles en redes, donde muchos resaltaron la creatividad y el orden con el que decidió brindar un servicio útil en plena temporada de exámenes. En un pequeño cartel puede leerse claramente: "S/6 cualquier curso y S/10 Matemática".

El clip —que en pocas horas superó las 800.000 reproducciones— despertó opiniones variadas; sin embargo, la mayoría elogió la iniciativa de la joven, destacando que encontró una manera práctica de ayudar a sus compañeros mientras valora su propio trabajo y dedicación.

Usuarios de TikTok comparten sus reacciones

Muchos usuarios de TikTok calificaron la idea como una nueva manera de emprendimiento escolar y bromearon con que más jóvenes deberían aplicar ideas parecidas para generar oportunidades de negocio. Por otro lado, varios cibernautas recordaron su etapa escolar.