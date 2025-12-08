Un encuentro para volver al centro: Vero Marcos presenta Mi Momento en el Centro Cultural Plaza Fátima

Vero Marcos celebra el lanzamiento de su noveno libro , "Mi Momento", el 15 de diciembre en el Centro Cultural Plaza Fátima, un encuentro íntimo y reflexivo que va más allá de una presentación.

Después de un año marcado por la introspección y por el profundo eco que dejó entre sus lectoras y lectores durante su paso por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Vero Marcos prepara ahora un encuentro especial que busca ir más allá de la presentación formal de un libro. El próximo lunes 15 de diciembre, a las 8 de la noche, el Centro Cultural Plaza Fátima será el escenario donde la autora compartirá el espíritu de Mi Momento, su noveno título y quizá uno de los más íntimos de su trayectoria.

El evento reunirá a figuras destacadas del ámbito cultural y académico: la Lic. Alejandra Álvarez Cabrera, Secretaria de Cultura del Municipio de San Pedro; la Dra. Carolina Cariño Salazar; y la Lic. Andrea Flores Guajardo, quienes acompañarán a Vero en esta conversación abierta sobre transformación, autenticidad y el regreso a uno mismo. Su presencia anuncia una velada que no solo celebra un lanzamiento editorial, sino un diálogo necesario en tiempos de prisa y desconexión.

Para Vero Marcos, este libro llega como una especie de pausa luminosa. Aunque recientemente lo presentó con éxito en la FIL —uno de los foros literarios más importantes de habla hispana— lo que ocurrirá en Plaza Fátima tiene un matiz distinto: será un encuentro cercano, casi una ceremonia íntima donde la autora podrá responder preguntas, escuchar historias y compartir con quienes han caminado junto a ella desde su Terapia Insight® o desde su presencia digital.

Mi Momento es una obra que nace de un recorrido personal profundo. En él aborda los caminos de la sanación emocional y el reencuentro interior a partir de experiencias reales que marcaron su vida, especialmente aquellos años en los que la responsabilidad de criar a sus dos hijas la llevó a descubrir, desde la vulnerabilidad, nuevas formas de sostenerse y reconstruirse. Ese proceso, que dio origen a su método terapéutico, también es el eje que atraviesa cada página del libro.

El evento del 15 de diciembre no pretende ser únicamente una presentación, sino un espacio para detenerse y escuchar. Las voces invitadas, cada una desde su experiencia profesional, brindarán un marco enriquecedor para hablar de bienestar, liderazgo humano y la necesidad de regresar al centro en medio del ruido contemporáneo. Será una conversación más horizontal que protocolaria, pensada para quienes buscan herramientas, compañía o simplemente una narrativa que les recuerde que siempre es posible volver a empezar.

La elección del Centro Cultural Plaza Fátima como sede también suma significado: un lugar dedicado al pensamiento, al arte y a la difusión cultural se convierte en el punto de encuentro ideal para un libro que invita a explorar lo esencial. Quienes han seguido a Vero a lo largo de los años —ya sea en sus conferencias, en sus talleres de Terapia Insight, en sus recorridos por el Camino de Santiago o en sus reflexiones cotidianas— encontrarán aquí un espacio para conectar desde la honestidad.

La autora ha dicho en diversas ocasiones que su propósito es acompañar a las personas en el proceso de encontrar su brújula interior. Y esa intención se refleja en la manera en que ha preparado esta presentación: no como un acto formal, sino como un momento de comunidad, de escucha y de resonancia emocional. El libro, disponible ya en Amazon y en librerías, será apenas el punto de partida para una conversación más profunda.