¿De qué se trata el calendario de Adviento? La tendencia de NAVIDAD que puede costar hasta mil dólares

En la actualidad los calendarios de Adviento pueden contener desde productos de belleza hasta regalos infantiles, la oferta se ha diversificado y su demanda ha crecido sobre todo en Navidad .

El calendario de Adviento se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de la temporada navideña, pues permite llevar la cuenta regresiva hasta el 24 de diciembre con pequeñas sorpresas diarias. Estos formatos —que pueden incluir ventanitas, cajones o bolsillos— esconden dulces, mensajes o regalos. Aunque su origen está en la tradición protestante alemana, hoy es un elemento ampliamente adoptado en distintos países y culturas.

Con el paso del tiempo, este tipo de calendario dejó de ser un artículo exclusivo para niños. Adultos de todas las edades también lo consumen, atraídos por la gran variedad de versiones temáticas que ofrece el mercado actual. La tradición se ha modernizado y encuentra en el formato comercial una nueva forma de mantenerse vigente.

La fiebre del calendario de Adviento en Perú

En Perú, esta tendencia ha tomado fuerza de manera sorprendente. Diversas marcas —tanto locales como internacionales— han incorporado estos productos como parte de sus campañas navideñas, aprovechando que diciembre es uno de los meses de mayor dinamismo comercial. Estudios de consumo, como los de Impronta Research, señalan que los peruanos destinan una parte considerable de su presupuesto a regalos y productos personales, lo que convierte a los calendarios de Adviento en una alternativa atractiva al reunir varios artículos en una sola presentación.

Los precios son variados. Hay opciones desde los S/ 200, mientras que los modelos de lujo, especialmente los importados, alcanzan los USD 1.000. El interés ha crecido especialmente en noviembre, cuando se disparan las búsquedas en internet, sobre todo entre usuarios jóvenes.

Entre los formatos más solicitados están los destinados al público femenino, cargados de productos de belleza y cuidado personal. La cadena peruana Aruma lanzó su propio calendario, que incluía maquillaje, tratamientos faciales y artículos capilares por alrededor de S/ 460.

En el segmento premium destacó el calendario de la casa Dior, valorizado en casi mil dólares y compuesto por versiones mini de fragancias y cremas exclusivas. Su alta demanda agotó el stock rápidamente.

Las alternativas más accesibles también tuvieron protagonismo. D’onofrio presentó un calendario especial que se entregaba por la compra mínima de S/ 60 en panetones, e incluía obsequios como chocolates, llaveros y artículos pequeños pensados para niños. Asimismo, llegaron propuestas importadas dirigidas al público infantil, como el calendario temático de Disney con figuras coleccionables.