CLX Night Run 2025: Sold Out total y una experiencia que elevó el running nocturno

El evento incluyó un recorrido nocturno de siete kilómetros, con un operativo de seguridad coordinado por diversas autoridades y un exitoso concierto de Caramelos de Cianuro.

La cuarta edición de la CLX Night Run se realizó en Valencia con la participación de 2.500 corredores, un despliegue logístico de varios organismos públicos y una asistencia general que superó las 8.000 personas. El evento, que incluyó un recorrido de siete kilómetros y un concierto posterior, se consolidó como una actividad deportiva de amplia convocatoria en la región.

Las autoridades regionales coordinaron un operativo de seguridad que abarcó rutas de acceso, puntos de hidratación, tránsito regulado y atención médica preventiva. Personal de la Policía de Carabobo, Policía Municipal, Guardia Nacional y Protección Civil estuvo presente durante toda la jornada, tanto en la carrera como en las actividades previas y posteriores. El objetivo, según informaron voceros locales, fue mantener un flujo ordenado y minimizar interrupciones en los alrededores del parque y las avenidas adyacentes.

El evento reunió a corredores profesionales, atletas aficionados y grupos de running provenientes de distintas ciudades del país. También participaron clubes locales como Carabobo Runners, que colaboraron en la integración técnica y el acompañamiento al pelotón. Las marcas patrocinantes estuvieron distribuidas en diversos puntos del recorrido, ofreciendo hidratación, señalización y actividades ligeras de animación. Entre ellas figuraron MultiMax, Keyton, Intylac, Condesa, Kucce, SJ, Vetrux, Omega, Traki y Bangente.

Desde horas de la mañana se efectuó la entrega de kits en Wynwood Park, lugar donde se instaló la Expo CLX con stands, demostraciones tecnológicas y espacios de interacción. La jornada matutina reunió a participantes y acompañantes en un entorno de actividad constante. Las exhibiciones incluyeron dispositivos robóticos, áreas de fotografía, clases de bike y degustaciones de productos de marcas aliadas. La afluencia fue estable a lo largo de siete horas, según observación directa del equipo organizador.

La salida de los corredores se dio a las 7:00 p. m. con un clima favorable y cielo despejado. El recorrido siguió el trazado tradicional: Wynwood Park — Avenida Bolívar — retorno a Wynwood Park. La iluminación adicional instalada en puntos críticos permitió una visibilidad adecuada y un desplazamiento continuo del pelotón. Voluntarios ubicados en cada kilómetro ofrecieron asistencia básica y orientaron a los participantes.

En el plano competitivo, el primer lugar absoluto fue alcanzado por Whinton Palma, quien registró un tiempo de 22:06 minutos. En la categoría masculina, el podio lo completaron José Daniel Gonzales (22:17) y Diego Caldeira (22:25). En la categoría femenina, Edymar Brea logró la mejor marca con 25:10 minutos, seguida de Iantris Pérez (26:12) y Magaly García (26:15). Los tiempos fueron validados por el equipo técnico responsable de la medición oficial.

La conducción del evento estuvo a cargo del periodista deportivo Carlos Domínguez, acompañado por Nunu El Aridi, quienes anunciaron los resultados desde el escenario principal. Durante la premiación, representantes de MultiMax entregaron medallas, reconocimientos y premios en representación del presidente de CLX Group, Nasar Ramadan Dagga. Los ganadores recibieron premios en metálico, gift cards y boletos aéreos. Los primeros lugares absolutos obtuvieron pasajes de ida y vuelta a Madrid, mientras que el segundo y tercer puesto recibieron boletos hacia Margarita. Adicionalmente, se realizaron sorteos para los primeros 500 inscritos, incluyendo productos tecnológicos y pasajes nacionales.

En paralelo a la premiación, el área destinada al concierto comenzó a recibir público. La banda Caramelos de Cianuro se presentó a partir de las 9:00 p. m. con un repertorio que incluyó temas conocidos de su trayectoria y canciones recientes. La duración aproximada del concierto fue de dos horas. Según datos de la organización, el público se mantuvo distribuido entre la zona de comida, los accesos laterales y el área central del escenario.

El evento generó movimiento en comercios cercanos y actividad en zonas de tránsito medio, especialmente durante el ingreso y salida de participantes. No se reportaron incidentes graves. Los organismos de seguridad describieron la jornada como “controlada y sin alteraciones relevantes”.

La CLX Night Run forma parte del programa de actividades de CLX Group, organización que ha impulsado esta carrera desde su primera edición. La cuarta edición mantuvo el formato de recorrido nocturno, expo previa y cierre con espectáculo musical, mientras reforzó elementos de seguridad y servicios al corredor. De acuerdo con los organizadores, la intención es mantener el evento como una plataforma de participación deportiva accesible para distintos niveles de condición física.

En declaraciones posteriores, se destacó que el propósito central del evento es fomentar hábitos de actividad física y generar espacios de convivencia cívica. La organización señaló que se evaluarán ajustes para futuras ediciones, especialmente en áreas de logística y ampliación de servicios para los corredores.