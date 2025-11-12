Continental Travel apuesta por viajes sostenibles: mide y reduce su huella de carbono

La agencia se consolida como la primera en el Perú en alcanzar la certificación Carbon Measured , evidenciando su compromiso con un modelo de viajes corporativos sostenibles y con menor huella ambiental .

En un escenario donde las compañías buscan incorporar criterios sostenibles en sus operaciones, el sector de viajes corporativos también se adapta a prácticas más responsables. En este contexto, Continental Travel, agencia referente en viajes de negocios, logró la certificación Carbon Measured tras evaluar y analizar su huella de carbono, reafirmando su compromiso con la acción climática.

El anuncio se realizó el martes 11 de noviembre en el Hotel Pullman San Isidro, donde la empresa compartió su experiencia en la adopción de un modelo de gestión alineado con los objetivos de la Declaración de Glasgow de Acción Climática en Turismo. Este reconocimiento constituye un paso clave dentro de su estrategia de sostenibilidad, enfocada en promover una movilidad corporativa más consciente y responsable.

La certificación Carbon Measured confirma que la agencia cuantificó sus emisiones de gases de efecto invernadero conforme a estándares internacionales, demostrando un compromiso concreto con la mitigación del cambio climático. Este procedimiento, minucioso y verificable, evaluó tanto la gestión interna como los servicios ofrecidos, posicionando a Continental Travel como la única agencia del segmento corporativo en el Perú con dicha distinción.

“Esta decisión nace de nuestra convicción de que el mundo de los viajes corporativos puede y debe evolucionar. Queremos acompañar a las empresas no solo en la gestión de sus desplazamientos, sino también en la comprensión y reducción de su impacto ambiental”, señaló Joelma Galdós, Gerente General Adjunto de Continental Travel.

Durante la presentación, la empresa destacó que la medición de su huella de carbono permitió detectar las principales fuentes de emisión, tanto en su operación interna como en la administración de los viajes de sus clientes. A partir de esos hallazgos, Continental Travel ha puesto en marcha acciones de reducción y eficiencia, entre ellas la optimización de procesos, la digitalización de flujos y la formación ambiental de sus colaboradores.

El proceso de medición involucró a todas las áreas de la organización, fortaleciendo una cultura sostenible que va más allá de lo operativo e impacta directamente en la estrategia corporativa. > “Este logro ha sido posible gracias al compromiso de todo nuestro equipo, que asumió el reto de revisar cada detalle de nuestra operación con el propósito de generar un cambio tangible”, añadió Galdós.