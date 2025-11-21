Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

¿Deudas en 2025? Estas entidades tienen el poder para embargar tu sueldo y no lo sabías

El embargo de remuneraciones en Perú autoriza la retención de una parte del salario para cubrir obligaciones pendientes y solo puede ejecutarse por instituciones habilitadas mediante una orden judicial.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Deudas en 2025? Estas entidades tienen el poder para embargar tu sueldo y no lo sabías
    Estas entidades tienen el poder para embargar tu sueldo y no lo sabías
    ¿Deudas en 2025? Estas entidades tienen el poder para embargar tu sueldo y no lo sabías

    El embargo de sueldo es una herramienta legal que permite retener una parte del ingreso mensual de un trabajador para cumplir con obligaciones económicas pendientes, como deudas judicializadas o pensiones alimentarias. En este sentido, solo determinadas entidades autorizadas pueden ejecutar este procedimiento y siempre bajo una orden judicial, lo que asegura la transparencia y legalidad del proceso.

    La normativa actual define límites específicos respecto al monto embargable, con el propósito de proteger los ingresos indispensables del trabajador y garantizar que disponga de los recursos necesarios para su propio sustento y el de su familia.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Vives más de 10 años en un terreno? Así podrías solicitar tu título de propiedad, según Cofopri

    Embargo de sueldo en Perú: entidades autorizadas para retener el salario

    En el país, solo tres entidades tienen la facultad de retener una parte del sueldo de los trabajadores, siempre dentro de los parámetros legales. Estas son:

    • Poder Judicial: Mediante una sentencia firme, puede disponer el embargo para cubrir deudas privadas o comerciales. El monto a retener depende de lo que establezca la resolución judicial y debe respetar los límites fijados por ley.
    • SUNAT y SAT: En casos de obligaciones tributarias, estas instituciones están habilitadas para embargar salarios. En estos supuestos, la retención puede llegar hasta el 30% del ingreso del trabajador.
    • Demandas de alimentos: Cuando se trata de pensiones para hijos o cónyuges, el embargo puede alcanzar hasta el 60% del salario. En estas situaciones, se prioriza el bienestar de los beneficiarios. Es importante recalcar que todas estas entidades deben cumplir procedimientos estrictos y notificar previamente al empleador antes de ejecutar cualquier descuento.

    Embargo de la AFP 2025: válido para deudores alimentarios

    El reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) señala que las Administradoras de Fondos de Pensiones sí están autorizadas a retener parte del fondo acumulado, pero únicamente cuando existe un proceso judicial o un acuerdo relacionado con pensiones alimenticias.

    En esos casos, las AFP pueden descontar hasta el 30% de cada retiro aprobado. Por ejemplo, si un afiliado solicita el octavo retiro en 2025 por un máximo de S/ 21.400, podrían retener hasta S/ 6.420 en favor del beneficiario de la pensión alimentaria, siempre que exista una orden judicial vigente. De no existir tal mandato, el afiliado recibirá íntegramente el monto solicitado, sin deducciones ni retenciones adicionales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Deudas en 2025? Estas entidades tienen el poder para embargar tu sueldo y no lo sabías
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno, según Senamhi

    Caos en fiesta de promoción: padres en SJL encaran a tesorera por no pagar el local

    Así es el nuevo préstamo de S/99.999 del Banco de la Nación con tasa más baja: Conoce qué piden y cómo acceder

    ¿Vives más de 10 años en un terreno? Así podrías solicitar tu título de propiedad, según Cofopri

    ¡Regresa el intenso frío! Senamhi activa ALERTA NARANJA por fuerte caída de temperatura en Lima y 12 regiones

    Lo más vistos en Tendencias

    Las únicas entidades que pueden embargar el sueldo de los trabajadores peruanos este 2025: Debes tener cuidado

    Perú en alerta naranja desde este 18: Senamhi advierte fenómeno peligroso en Lima y 11 regiones

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;