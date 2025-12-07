DESCUBREN a Tilsa y muestran lo que realmente quiere hacer al hablar del ‘Loco’ Vargas tras paso por EVDLV: “Lo peor”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Después de más de una década lejos del polémico sillón rojo, Tilsa Lozano volvió a El Valor de la Verdad dispuesta a abrir capítulos que —según dijo— jamás había contado públicamente. Más segura y firme ante las cámaras, la conductora de La Noche Habla sorprendió con una frase que anticipa el calibre de sus confesiones: “Me siento mucho más preparada que la vez pasada”.
Su retorno generó una ola de expectativa, especialmente porque tocó puntos clave de su vida sentimental y momentos complejos que, hasta ahora, habían permanecido fuera del foco mediático.
Lo que dijo Tilsa sobre Juan Manuel “El Loco” Vargas
En uno de los pasajes más comentados, Lozano volvió a hablar de su relación con Juan Manuel Vargas, un vínculo que marcó uno de los episodios más polémicos de la farándula peruana. Con voz firme, expresó: “Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que hizo conmigo”.
Sus declaraciones reavivaron el debate en redes y también generaron críticas desde otros programas de espectáculos. Fer, conductor de Chimi Churri, lanzó un comentario directo: “Por qué no dejas ser feliz a esa familia, mi amor… qué necesidad de hacer todo ese espectáculo”.
Su productora, Verónica Alcántara, reforzó ese punto señalando que Lozano intenta mostrarse como víctima: “Lo que quiere Tilsa es quedar como la víctima… El Loco nunca ha hablado y menos Blanca”, en referencia a la esposa del exfutbolista.
Tilsa anticipa episodios de violencia y secretos guardados
Además de abordar su pasado sentimental, la exmodelo adelantó que hablará de momentos especialmente dolorosos. En el avance que estremeció al público, se le escucha decir: “Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes (…) Me quiero morir”.
La producción del programa, consciente del impacto que generarán sus revelaciones, lanzó una promoción que promete una de las entregas más fuertes de la temporada: “No todos están preparados para escuchar lo que tiene que decir. Hay historias que ella calló por años. Secretos que nunca pensó revelar… La verdad de Tilsa. Completa. Incómoda. Irreversible”.
Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos analistas consideran que este regreso la coloca nuevamente en el centro del debate mediático, mientras figuras como Fer de Chimi Churri fueron tajantes en su opinión:
“Ella quedó como lo peor de lo peor”, reflejando la fuerte polarización que sigue generando Tilsa Lozano en el mundo del espectáculo.