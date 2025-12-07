Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

DESCUBREN a Tilsa y muestran lo que realmente quiere hacer al hablar del ‘Loco’ Vargas tras paso por EVDLV: “Lo peor”

Tilsa Lozano regresó al temido sillón rojo de El Valor de la Verdad, lista para destapar nuevos capítulos desconocidos de su historia amorosa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    DESCUBREN a Tilsa y muestran lo que realmente quiere hacer al hablar del ‘Loco’ Vargas tras paso por EVDLV: “Lo peor”
    El regreso que nadie pidió a El valor de la verdad: Tilsa Lozano se vuelve a sentar en sillón rojo. | Composición Wapa
    DESCUBREN a Tilsa y muestran lo que realmente quiere hacer al hablar del ‘Loco’ Vargas tras paso por EVDLV: “Lo peor”

    Después de más de una década lejos del polémico sillón rojo, Tilsa Lozano volvió a El Valor de la Verdad dispuesta a abrir capítulos que —según dijo— jamás había contado públicamente. Más segura y firme ante las cámaras, la conductora de La Noche Habla sorprendió con una frase que anticipa el calibre de sus confesiones: “Me siento mucho más preparada que la vez pasada”.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Ana Siucho CAUTIVA en boda del ‘Tunche’ Rivera, jugador de Universitario: ¿Se reencontró con Edison Flores?

    Su retorno generó una ola de expectativa, especialmente porque tocó puntos clave de su vida sentimental y momentos complejos que, hasta ahora, habían permanecido fuera del foco mediático.

    Lo que dijo Tilsa sobre Juan Manuel “El Loco” Vargas

    En uno de los pasajes más comentados, Lozano volvió a hablar de su relación con Juan Manuel Vargas, un vínculo que marcó uno de los episodios más polémicos de la farándula peruana. Con voz firme, expresó: “Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que hizo conmigo”.

    Sus declaraciones reavivaron el debate en redes y también generaron críticas desde otros programas de espectáculos. Fer, conductor de Chimi Churri, lanzó un comentario directo: “Por qué no dejas ser feliz a esa familia, mi amor… qué necesidad de hacer todo ese espectáculo”.

    Su productora, Verónica Alcántara, reforzó ese punto señalando que Lozano intenta mostrarse como víctima: “Lo que quiere Tilsa es quedar como la víctima… El Loco nunca ha hablado y menos Blanca”, en referencia a la esposa del exfutbolista.

    Tilsa anticipa episodios de violencia y secretos guardados

    Además de abordar su pasado sentimental, la exmodelo adelantó que hablará de momentos especialmente dolorosos. En el avance que estremeció al público, se le escucha decir: “Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes (…) Me quiero morir”.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Hija de Christian Domínguez cautiva con look de reina en su graduación, estilizado por Ale Baigorria

    La producción del programa, consciente del impacto que generarán sus revelaciones, lanzó una promoción que promete una de las entregas más fuertes de la temporada: “No todos están preparados para escuchar lo que tiene que decir. Hay historias que ella calló por años. Secretos que nunca pensó revelar… La verdad de Tilsa. Completa. Incómoda. Irreversible”.

    Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos analistas consideran que este regreso la coloca nuevamente en el centro del debate mediático, mientras figuras como Fer de Chimi Churri fueron tajantes en su opinión:
    “Ella quedó como lo peor de lo peor”, reflejando la fuerte polarización que sigue generando Tilsa Lozano en el mundo del espectáculo.

    SOBRE EL AUTOR:
    DESCUBREN a Tilsa y muestran lo que realmente quiere hacer al hablar del ‘Loco’ Vargas tras paso por EVDLV: “Lo peor”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante concurso de belleza y deja en alto al Perú rumbo a competencia internacional

    Bryan Torres insinúa que Melissa Klug habría INSULTADO y AMENAZADO a su hija: “Estás siguiendo los pasos…”

    Cueva rompe contrato con Emelec y regresaría a Perú en medio de revelación de resultados de examen de ETS de Pamela López

    Pamela Franco revela su ESTADO DE SALUD tras exponerse resultados de prueba de ETS de Pamela López por infidelidades de Cueva

    Samahara Lobatón rompe su silencio y revela el verdadero vínculo que tuvo con la hija de Bryan Torres: "Jamás podría.."

    Lo más vistos en Farándula

    Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    Natalie Vértiz lanza duro mensaje en medio de rumores de infidelidad de Yaco con Ethel: "Mi amabilidad es tomada por..."

    Xiomy Kanashiro ROMPE EL SILENCIO y revela su VERDADERO TRATO con la madre de Farfán: "Todo lo que dicen..."

    Francisca Aronsson expone su barriguita de ‘EMBARAZADA’ y sorprende sus fans con post: “Es un verdadero reto”

    Samahara expone VIDEO de sus cámaras de seguridad donde increpa a Bryan Torres por aparente infidelidad: "¿Quién es ella?"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cupomark

    Plato con doble altura para cuidar la salud de perros y gatos.

    PRECIO

    S/ 25.90
    Comprar

    Lolo Diaz Spa

    Limpieza Facial Profunda: Peeling, extracción de espinillas, ácido hialurónico, y más

    PRECIO

    S/ 27.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;