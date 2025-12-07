DESCUBREN a Tilsa y muestran lo que realmente quiere hacer al hablar del ‘Loco’ Vargas tras paso por EVDLV: “Lo peor”

Tilsa Lozano regresó al temido sillón rojo de El Valor de la Verdad , lista para destapar nuevos capítulos desconocidos de su historia amorosa.

Después de más de una década lejos del polémico sillón rojo, Tilsa Lozano volvió a El Valor de la Verdad dispuesta a abrir capítulos que —según dijo— jamás había contado públicamente. Más segura y firme ante las cámaras, la conductora de La Noche Habla sorprendió con una frase que anticipa el calibre de sus confesiones: “Me siento mucho más preparada que la vez pasada”.

Su retorno generó una ola de expectativa, especialmente porque tocó puntos clave de su vida sentimental y momentos complejos que, hasta ahora, habían permanecido fuera del foco mediático.

Lo que dijo Tilsa sobre Juan Manuel “El Loco” Vargas

En uno de los pasajes más comentados, Lozano volvió a hablar de su relación con Juan Manuel Vargas, un vínculo que marcó uno de los episodios más polémicos de la farándula peruana. Con voz firme, expresó: “Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que hizo conmigo”.

Sus declaraciones reavivaron el debate en redes y también generaron críticas desde otros programas de espectáculos. Fer, conductor de Chimi Churri, lanzó un comentario directo: “Por qué no dejas ser feliz a esa familia, mi amor… qué necesidad de hacer todo ese espectáculo”.

Su productora, Verónica Alcántara, reforzó ese punto señalando que Lozano intenta mostrarse como víctima: “Lo que quiere Tilsa es quedar como la víctima… El Loco nunca ha hablado y menos Blanca”, en referencia a la esposa del exfutbolista.

Tilsa anticipa episodios de violencia y secretos guardados

Además de abordar su pasado sentimental, la exmodelo adelantó que hablará de momentos especialmente dolorosos. En el avance que estremeció al público, se le escucha decir: “Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes (…) Me quiero morir”.

La producción del programa, consciente del impacto que generarán sus revelaciones, lanzó una promoción que promete una de las entregas más fuertes de la temporada: “No todos están preparados para escuchar lo que tiene que decir. Hay historias que ella calló por años. Secretos que nunca pensó revelar… La verdad de Tilsa. Completa. Incómoda. Irreversible”.