Ana Siucho CAUTIVA en boda del ‘Tunche’ Rivera, jugador de Universitario: ¿Se reencontró con Edison Flores?

La presencia de Ana Siucho en el matrimonio del ‘Tunche’ Rivera generó una avalancha de comentarios, ya que es compañero de club con Edison Flores.

El futbolista de Universitario de Deportes, José Daniel “Tunche” Rivera, unió su vida con la odontóloga Isabel Sifuentes en una ceremonia que reunió tradición, emociones y figuras del entorno crema. El evento, realizado el 5 de diciembre, fue uno de los acontecimientos más comentados del fin de semana, no solo por el despliegue cultural de la boda, sino también por la presencia —y ausencia— de algunos rostros conocidos.

Entre los invitados destacó Ana Siucho, quien reapareció públicamente tras su separación de Edison Flores. Su presencia en el matrimonio avivó el interés del público, especialmente porque el popular Orejitas brilló por su ausencia.

¿Hubo reencuentro entre Ana Siucho y Edison Flores?

Una de las preguntas que más circuló en redes fue si los aún esposos coincidieron en el evento. Finalmente, se confirmó que Edison Flores no asistió a la boda, pues la misma noche se encontraba en el concierto de Anuel AA en el Arena Monumental. El futbolista incluso entregó camisetas de la ‘U’ y de la selección peruana al cantante urbano, mientras Ana disfrutaba de la fiesta en compañía de amigos.

La ausencia del jugador contrastó con la participación activa de Siucho, quien compartió stories desde la boda mostrando su cercanía con el entorno del “Tunche”.

Una boda marcada por la identidad cultural del “Tunche” Rivera

La celebración también destacó por su puesta en escena. Rivera decidió rendir homenaje a sus raíces amazónicas con una entrada triunfal al ritmo de “Anaconda”, canción emblemática de la selva peruana. Su performance, lleno de energía y orgullo cultural, fue uno de los momentos más aplaudidos.

La novia, Isabel Sifuentes, rindió tributo a su herencia trujillana durante el baile principal, donde ambos lucieron una impecable marinera norteña que emocionó a los invitados y se viralizó rápidamente.

Ana Siucho sorprende con su presencia en el matrimonio

La aparición de Ana Siucho en el evento no pasó desapercibida. Aunque se encuentra separada de Edison Flores, la nutricionista acudió con total tranquilidad y compartió imágenes de los recién casados celebrando entre risas y abrazos. Su presencia generó rumores y comentarios, especialmente al coincidir con la ausencia de su aún esposo.

Niño de la ‘U’ enternece en plena ceremonia