Leyla Chihuán revela que atraviesa días difíciles y destaca el apoyo incondicional de su novia Abril Cárdenas. Su mensaje conmueve a miles.

La exvoleibolista Leyla Chihuán volvió a llamar la atención en redes sociales, pero esta vez no por sus habituales muestras de cariño junto a Abril Cárdenas, sino por un mensaje que dejó ver la dura etapa emocional que atraviesa. Su publicación generó preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de fuerza y respaldo.

Leyla Chihuán confiesa que vive “días difíciles”

A través de sus historias de Instagram, la exseleccionada nacional decidió abrir una ventana a su intimidad y compartir que atraviesa un periodo complicado. Sin embargo, evitó profundizar en los motivos que la tienen afectada, manteniendo la discreción que suele caracterizarla.

Lo que sí dejó claro es quién se ha convertido en su principal sostén emocional en medio de esta situación. En una fotografía junto a su pareja, Abril Cárdenas, escribió un mensaje que desató una ola de ternura entre los usuarios: “Días difíciles, pero siempre con mi soporte y mi cable a tierra. Te amo”, expresó la integrante de El gran chef famosos.

La publicación fue rápidamente replicada por Cárdenas, quien compartió la historia en su propio perfil, confirmando así el sólido vínculo que han construido como pareja.

Abril Cárdenas reafirma su apoyo: una relación consolidada

El gesto de Abril Cárdenas no pasó desapercibido. Sus seguidores interpretaron esta acción como una demostración pública de respaldo y compañía en un momento sensible. La entrenadora, que suele mostrarse cercana y transparente en redes, no dudó en acompañar a Leyla en este proceso, reforzando la admiración del público hacia la pareja.

Ambas conforman una de las relaciones más sólidas y queridas de la farándula deportiva, y esta situación solo ha reforzado esa percepción.

Leyla Chihuán y su camino hacia la maternidad

La deportista también ha sido noticia por su sincera postura respecto a su maternidad. En entrevistas anteriores, Chihuán reveló que optó por ser madre soltera por inseminación artificial, decisión que tomó tras reflexionar sobre su propia crianza.

"Yo quiero ser mamá y voy a ser mamá soltera (...) porque yo no quería la figura paterna que había tenido yo para mis hijos", confesó en su momento.

Agregó además que su mayor inspiración fue el ejemplo de su madre: "Yo he visto todo lo que ha hecho mi madre por nosotros, no juzgo a mi padre, pero ella hizo mucho por nosotros y esa era mi imagen".