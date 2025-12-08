¡INSÓLITO! Bella Montoya “revive” en su velorio y aterra a su familia: la historia que dio la vuelta al mundo

Wapa.pe
La increíble historia de Bella Montoya, la mujer que despertó en su propio velorio en Ecuador, conmocionó a su familia y desató una investigación por presunta negligencia médica.

    La anciana golpeó fuerte el ataúd para que la oyeran.
    Lo que debía ser una despedida tranquila terminó transformándose en uno de los episodios más sorprendentes registrados en Ecuador. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, la ceremonia fúnebre de Bella Montoya dio un giro inesperado cuando, en plena vigilia, la mujer de 76 años comenzó a golpear la tapa del féretro, dejando en shock a familiares, asistentes y autoridades.

    La escena, ocurrida en junio de 2023, se volvió viral y recorrió medios internacionales, poniendo en entredicho los protocolos médicos y generando un intenso debate sobre diagnósticos erróneos y posibles casos de catalepsia.

    wapa.pe

    El error que cambió todo: del certificado de defunción a los golpes en el ataúd

    La historia comenzó en el Hospital Martín Icaza, donde Bella Montoya ingresó tras sufrir un accidente cerebrovascular. Según su hijo, Bryan Barbera, la comunicación del fallecimiento fue tan repentina como fría.

    “Todo era tan rápido, tan frío. El médico simplemente vino y me entregó el acta de defunción. ‘Lo sentimos mucho’, me dijeron”, recuerda.

    El documento señalaba con claridad: “paro cardiorrespiratorio sin respuesta a maniobras de reanimación”. Con esa información, la familia procedió al velorio sin sospechar que, horas después, el dolor se convertiría en algo muy distinto.

    Durante la ceremonia, un ruido seco quebró el silencio del salón. Lo que siguió fue un momento de incredulidad colectiva. “¡Hay un ruido en el ataúd!”, se escuchó gritar a un familiar.

    Mujer de 76 años fue declarada muerta en hospital de Ecuador.
    Mujer de 76 años fue declarada muerta en hospital de Ecuador.

    Minutos después, la tapa del féretro cedió y Bella abrió los ojos, respirando con dificultad. Los presentes retrocedieron entre gritos, incapaces de asimilar que la mujer declarada muerta estaba viva.

    Videos grabados por asistentes mostraron cómo los parientes llevaban a Bella nuevamente al hospital, donde los médicos intentaron explicar el inexplicable episodio.

    Investigación, dudas y diagnósticos bajo cuestionamiento

    La “resurrección” de Bella Montoya provocó que el Ministerio de Salud de Ecuador ordenara una investigación inmediata. Surgieron preguntas directas: ¿cómo se certifica la muerte de alguien que horas después vuelve a mostrar signos vitales?

    La versión oficial habló de un diagnóstico presuntivo. “Diagnóstico presuntivo de accidente cerebrovascular, con posible catalepsia”, señaló el primer comunicado.

    Sin embargo, la explicación no calmó a la ciudadanía. Expertos cuestionaron la falta de confirmación clínica rigurosa.

    “Es impensable que no hayan hecho una confirmación clínica rigurosa”, declaró una fuente médica a BBC Mundo.

    Mientras tanto, Bella permaneció internada. Su familia describió momentos desgarradores, entre esperanza y angustia.

    “Vi a mi madre mirar al techo y mover los dedos. La toqué, sentí el calor. Pensé que jamás tendría esa oportunidad”, dijo Bryan Barbera a Ecuavisa.

    La mejoría fue mínima y temporal. Siete días después, Bella Montoya falleció definitivamente. Incluso la Iglesia local intervino, pidiendo reflexionar sobre el caso.

    El sacerdote afirmó que el episodio debía interpretarse como “un llamado de atención sobre el respeto a los ritos funerarios y la dignidad de los cuerpos”.

    Impacto social y temor colectivo: el fenómeno que reavivó viejos miedos

    Tras la muerte final de Bella, la discusión pública no disminuyó. La familia exigió reformas en los procedimientos médicos, mientras que las funerarias de Babahoyo reportaron un inusual incremento de consultas. Algunas personas pidieron incluir campanas o espejos dentro de los ataúdes, recordando antiguas prácticas para evitar entierros prematuros.

    wapa.pe

    El caso evidenció la fragilidad del sistema de salud y la profunda angustia que puede generar un diagnóstico erróneo.

    “¿Y si no hubiésemos escuchado nada? ¿Habrían enterrado viva a mi madre?”, cuestionó Bryan, aún devastado.

    El episodio de Bella Montoya, más allá del morbo mediático, se convirtió en símbolo de errores humanos, fallas estructurales y la fina línea que separa la vida de la muerte.

