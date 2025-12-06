Los supermercados ya anunciaron cómo atenderán en este feriado largo del 8 y 9 de diciembre.

Feriado largo: Horario de supermercados este 8 y 9 de diciembre | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Feriado largo: Horario de supermercados este 8 y 9 de diciembre | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Si tienes pensado hacer compras en los feriados, es clave saber a qué hora abrirán y cerrarán Plaza Vea, Tottus, Metro y el resto de supermercados. Aquí te dejamos la información actualizada para que organizes tu visita sin contratiempo en este feriado largo que comprenderá el lunes 8 y martes 9 de diciembre.

Feriado del 8 y 9 de diciembre: así atenderán los supermercados

El feriado largo por la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho coincide con días de alta actividad familiar y comercial. Para evitar complicaciones al momento de hacer compras, es importante conocer cómo operarán las principales cadenas de supermercados durante estas fechas.

Según ‘Perú Retail’, las empresas confirmaron que trabajarán con normalidad y mantendrán sus horarios regulares, aunque algunas tiendas podrían ampliar la atención según la afluencia de público. Esto permite planificar visitas sin contratiempos y aprovechar mejor el fin de semana largo.

Aquí te dejamos el detalle por cadena:

Plaza Vea : Funcionará en su horario regular, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

: Funcionará en su horario regular, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Metro : Atenderá con normalidad de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

: Atenderá con normalidad de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Wong : Abrirá de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

: Abrirá de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Tottus : Operará de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

: Operará de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Vivanda : Trabajará de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., con opción de extender hasta las 10:30 p.m. según el local.

: Trabajará de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., con opción de extender hasta las 10:30 p.m. según el local. Mass : Atenderá en su horario habitual de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

: Atenderá en su horario habitual de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Makro: Dispondrá de atención de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.

¿Trabajarás este 8 y 9 de diciembre? Esto es lo que debes saber sobre tu pago

Los feriados por la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho están considerados dentro del calendario oficial, por lo que los trabajadores del sector público y privado cuentan con descanso remunerado, ya sea que laboren de forma presencial o remota. En el caso del teletrabajo, también se respeta la desconexión digital durante ambas fechas.

Sin embargo, muchas actividades no pueden detenerse, especialmente en rubros como minería, petróleo, manufactura, restaurantes, hoteles o cines, donde incluso suele haber mayor movimiento. Para quienes deban cumplir labores durante el 8 o 9 de diciembre, la ley establece un beneficio económico específico: además del pago habitual incluido en la planilla mensual, se suma un monto equivalente al doble de la remuneración diaria.