Los supermercados ya anunciaron cómo atenderán en este feriado largo del 8 y 9 de diciembre.

    Si tienes pensado hacer compras en los feriados, es clave saber a qué hora abrirán y cerrarán Plaza Vea, Tottus, Metro y el resto de supermercados. Aquí te dejamos la información actualizada para que organizes tu visita sin contratiempo en este feriado largo que comprenderá el lunes 8 y martes 9 de diciembre.

    ¿Recibiré la GRATIFICACIÓN si estoy de vacaciones, con licencia o sin vínculo laboral?

    Feriado del 8 y 9 de diciembre: así atenderán los supermercados

    El feriado largo por la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho coincide con días de alta actividad familiar y comercial. Para evitar complicaciones al momento de hacer compras, es importante conocer cómo operarán las principales cadenas de supermercados durante estas fechas.

    Según ‘Perú Retail’, las empresas confirmaron que trabajarán con normalidad y mantendrán sus horarios regulares, aunque algunas tiendas podrían ampliar la atención según la afluencia de público. Esto permite planificar visitas sin contratiempos y aprovechar mejor el fin de semana largo.

    Aquí te dejamos el detalle por cadena:

    • Plaza Vea: Funcionará en su horario regular, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
    • Metro: Atenderá con normalidad de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
    • Wong: Abrirá de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
    • Tottus: Operará de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
    • Vivanda: Trabajará de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., con opción de extender hasta las 10:30 p.m. según el local.
    • Mass: Atenderá en su horario habitual de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
    • Makro: Dispondrá de atención de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
    ¿Quiénes pueden sacar el DNI sin presentar fotografía impresa en 2025, según Reniec?

    ¿Trabajarás este 8 y 9 de diciembre? Esto es lo que debes saber sobre tu pago

    Los feriados por la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho están considerados dentro del calendario oficial, por lo que los trabajadores del sector público y privado cuentan con descanso remunerado, ya sea que laboren de forma presencial o remota. En el caso del teletrabajo, también se respeta la desconexión digital durante ambas fechas.

    Sin embargo, muchas actividades no pueden detenerse, especialmente en rubros como minería, petróleo, manufactura, restaurantes, hoteles o cines, donde incluso suele haber mayor movimiento. Para quienes deban cumplir labores durante el 8 o 9 de diciembre, la ley establece un beneficio económico específico: además del pago habitual incluido en la planilla mensual, se suma un monto equivalente al doble de la remuneración diaria.

    Esto significa que el trabajador obtiene dos pagos adicionales por cada día laborado en feriado. No se trata de un triple pago, ya que la remuneración ordinaria de esos días ya forma parte del salario regular de diciembre.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

