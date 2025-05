Con voz quebrada y lleno de pesar, Paul Olórtiga rompió su silencio ante la prensa: “A mí me arruinaron la vida y estoy comenzando desde cero. He visto mi consultorio y he llorado porque me da pena cómo está. Tengo que volver a comenzar, pero ahora no puedo, porque quiero estar con mi familia, con mi padre que sufre del corazón y con mi madre que está mal”.