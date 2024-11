Yrma Guerrero, cantante y figura principal de la agrupación de cumbia 'Corazón Serrano', recordó a su hermana Edita Guerrero durante una reciente entrevista en el programa El reventonazo de la Chola por América Televisión. La artista no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su querida hermana, quien lamentablemente falleció hace años y no tuvo la oportunidad de estar presente en grandes presentaciones de la orquesta, como la reciente en el Coliseo Dibós.

"Ella no merecía morir. No sé por qué tocan el tema y cada vez me quiebro. Lo siento mucho. Pero para mí si es muy difícil tocar el tema sobretodo para estas fechas importantes y cuando veo cada concierto repleto, yo digo: 'Ella debería estar aquí'", dijo en un inicio Yrma Guerrero.