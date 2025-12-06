Wapa.pe
¿Saldrás este feriado largo? Conoce los horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima

Este 8 y 9 de diciembre, feriados nacionales, la ATU implementará una programación especial de transporte público en Lima y Callao.

    Este 8 y 9 de diciembre, días declarados feriados en todo el país, los limeños deberán tomar en cuenta los cambios en la operación del transporte público. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció una programación especial para el Metropolitano, los Corredores Complementarios y el Metro de Lima, con el fin de facilitar los desplazamientos durante el feriado largo.

    Estos son los horarios del tranporte en Lima y Callao por el feriado largo

    La ATU recordó a los pasajeros que, debido al feriado largo, los horarios habituales de los servicios podrían presentar variaciones, por lo que es importante planificar los viajes con anticipación. Para estas fechas, la operación del transporte público será la siguiente:

    • Transporte regular: de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), su servicio estará sujeto a la demanda del servicio.
    • Taxis autorizados: atención disponible las 24 horas.
    • Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., manteniendo sus rutas habituales.
    • Metropolitano
    • Servicios regulares A, B y C: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
    • Servicio Expreso 5: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
    • Servicio Superexpreso Norte: de 5:00 a. m. a 9:00 p. m.
    • Rutas alimentadoras: hasta las 11:00 p. m.
    • Aerodirecto: funcionará con sus horarios y trayectos de siempre
    • Línea 1 del Metro de Lima y Callao: servicio de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de entre 4 y 10 minutos según la hora.
    • Línea 2 del Metro de Lima y Callao: operación habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

    La entidad también pidió a los usuarios revisar constantemente sus plataformas oficiales para conocer cualquier ajuste de último minuto en los servicios.

    ¿Cuánto te corresponde recibir de pago si trabajas el 8 y 9 de diciembre?

    El lunes 8 y martes 9 de diciembre están declarados como feriados nacionales en honor a la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho. Forman parte del calendario oficial de días no laborables del país, quedando solo Navidad como el último feriado del año.

    Durante estas fechas, los trabajadores formales, tanto del sector público como privado, tienen derecho a descansar sin descuento en su sueldo mensual. Esto aplica por igual para quienes realizan labores presenciales y para quienes trabajan desde casa, respetándose también la desconexión digital.

    Sin embargo, no todas las actividades se detienen. Sectores como minería, industria, restaurantes, hoteles o entretenimiento suelen mantener operaciones e incluso aumentan su demanda. En estos casos, quienes presten servicios durante los feriados recibirán un pago extraordinario: además de la remuneración regular del mes, se suma un monto equivalente al doble de su remuneración diaria, incluso si el trabajo se realiza de manera remota.

    En resumen, quienes trabajen el 8 o 9 de diciembre obtendrán dos pagos adicionales por cada día laborado, ya que el pago ordinario ya está incluido en el sueldo mensual. No se trata de un triple pago, sino de un doble adicional al salario que corresponde por ese día.

