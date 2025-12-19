Retiro de AFP en 2026: El monto máximo cambió para todos los que lo soliciten en enero

La UIT se incrementó a S/5.500 y, como consecuencia, también se modificó el valor correspondiente a las 4 UIT que todavía pueden retirarse de las cuentas de la AFP .

El monto correspondiente a las 4 UIT que pueden retirarse de la AFP se incrementará a partir del 1 de enero de 2026. De acuerdo con la nueva norma legal publicada, el valor de la UIT para ese año pasará de S/5.350 a S/5.500, lo que eleva también el tope máximo de retiro de los fondos previsionales.

Desde el 1 de enero entrará en vigencia la nueva UIT y, a partir del viernes 2 de enero, los afiliados que aún no hayan presentado su solicitud podrán retirar hasta S/22.000 de sus cuentas de pensiones, en lugar de los S/21.400 permitidos anteriormente.

Cabe recordar que el plazo para solicitar el retiro de AFP se extiende hasta el viernes 16 de enero. Aunque la fecha límite oficial es el domingo 18 de enero, ese día no será posible registrar solicitudes, ya que el trámite solo se realiza en días hábiles.

La UIT se incrementa en 2026

Ya fue publicado el DS N°301-2025-EF, mediante el cual se oficializa el aumento de la UIT para el 2026, que sube de S/5.350 a S/5.500. Sobre este ajuste, Jorge Carrillo Acosta, docente y especialista en finanzas de Pacífico Business School, explicó los impactos que tendrá tanto en los hogares como en las empresas.

“La Unidad Impositiva Tributaria o UIT es un valor referencial que tiene, principalmente, 3 usos: calcular tributos, calcular multas y como parámetro para otros temas tributarios, laborales y judiciales (subsidios del Fondo Mivivienda, tope de ventas para ser considerado MYPE, etc.)”, señaló.

El especialista precisó que el valor de la UIT es determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se aplica durante todo el año calendario, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. “Se calcula en función de una serie de elementos macroeconómicos, principalmente la inflación, por lo que suele subir cada año”, añadió.

Para el 2026, la UIT se incrementará en S/150, pasando de S/5.350 a S/5.500. En años anteriores, el aumento fue de S/200 en 2025 (de S/5.150 a S/5.350), el mismo monto en 2024 (de S/4.950 a S/5.150), mientras que en 2023 el alza fue de S/350 (de S/4.600 a S/4.950) y en 2022 también se elevó en S/200 (de S/4.400 a S/4.600).

“En los años previos, de 2000 a 2019, la UIT aumentó cada año en S/50 o en S/100, e incluso en 2023 no subió (se mantuvo en S/3.100)”, agregó el experto.

Retiro AFP será de hasta S/22.000

El retiro de AFP permite solicitar hasta un máximo de 4 UIT. En 2025, este monto equivale a S/21.400, debido a que la UIT es de S/5.350. Sin embargo, con la nueva norma aprobada, el cálculo para 2026 se ajusta al nuevo valor de la UIT, elevando el tope a S/22.000.