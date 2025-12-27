Conoce las carreras mejor remuneradas en 2026 , como ciberseguridad, con salarios hasta USD 194.000, según la IA .

Las carreras con mayor proyección salarial para 2026, según la IA. | Composición Wapa

Las carreras con mayor proyección salarial para 2026, según la IA. | Composición Wapa

El mercado laboral de 2026 promete oportunidades con altos ingresos en sectores estratégicos. Entre ellos, la ciberseguridad se destaca como una de las profesiones mejor remuneradas, donde expertos en proteger información y sistemas digitales tendrán gran demanda.

En empresas como Google, cargos como Consultor sénior de seguridad en respuesta a incidentes pueden alcanzar salarios anuales de USD 132.000 a USD 194.000, más bonificaciones. La IA también señala otras carreras con gran proyección salarial para el próximo año.

Carreras con mejores sueldos en 2026, de acuerdo a la IA

Según la inteligencia artificial, otras profesiones que destacarán por sus altos salarios en 2026 son:

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Los expertos en crear y optimizar sistemas de IA enfrentan gran demanda y salarios altos. Destaca la ingeniería de prompts, un perfil clave, ya que no solo importa la información, sino la habilidad para formular preguntas precisas y estratégicas, según IBM.

Cirugía y especialidades médicas

Carreras como cirugía y anestesiología continúan entre las más lucrativas. En Estados Unidos, un anestesiólogo puede ganar en promedio USD 358.553 al año, aunque el salario depende de experiencia, formación y ubicación geográfica, manteniendo estas profesiones como altamente demandadas y bien remuneradas.

Abogacía corporativa / derecho especializado

Los abogados especializados en fusiones, adquisiciones y derecho corporativo destacan por sus ingresos elevados. Su experiencia en transacciones empresariales y manejo de complejidades legales los sitúa entre los profesionales mejor remunerados dentro del sector legal, consolidando su relevancia en grandes negocios y empresas.

Ingeniería ambiental

Los ingenieros ambientales desempeñan un papel clave en la conservación de recursos y la reducción del impacto humano. Su labor incluye gestión de residuos, desarrollo de energías limpias y planificación sostenible, asegurando que empresas y comunidades cumplan objetivos ecológicos y sostenibles de manera eficiente.

Ciencia de datos

Los científicos de datos analizan grandes volúmenes de información, identificando patrones y creando modelos predictivos. Su trabajo permite a empresas y organizaciones tomar decisiones fundamentadas, convirtiéndose en un recurso estratégico indispensable en múltiples industrias y sectores tecnológicos de rápido crecimiento.

Qué carrera elegiría Jensen Huang si tuviera 20 años hoy

Jensen Huang, CEO de Nvidia, reveló qué estudiaría si tuviera 20 años. Según CNBC, se inclinaría por las ciencias físicas, como física, química o astronomía, en lugar de las relacionadas con software. Huang, quien se graduó en ingeniería eléctrica en Oregón y obtuvo su maestría en Stanford, considera que esta elección abre oportunidades en investigación y desarrollo.