“Opina desde su ignorancia”: Magaly Medina responde con todo a Wendy Guevara por Nicola Porcella

Magaly Medina descartó cualquier vínculo sentimental con el exintegrante de reality y sostuvo que su trabajo como comentarista de televisión se basa en la objetividad.

El intercambio de declaraciones entre Magaly Medina y Wendy Guevara comenzó después de que la mexicana acusara a la periodista peruana de sentir una supuesta obsesión sentimental por Nicola Porcella. Ante ello, la conductora de televisión respondió con firmeza, negando cualquier tipo de interés amoroso y defendiendo su labor como crítica televisiva.

Todo se originó cuando Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México, salió en defensa de Nicola Porcella. La popular influencer, frente a los comentarios de Medina sobre su amigo, afirmó: “Miren, yo ya hablé de lo de la señora esta que siempre habla de Nicola, está enamorada de Nicola. La señora esa de Perú, que siempre tocaba temas de él, siempre ha estado enamorada de Nicola. Vive obsesionada y lo ama y, y quiere… Yo creo que quiere con él”.

Wendy Guevara afirma que Magaly está enamorada de Nicola

Según Guevara, su deducción se basa en que Magaly Medina suele referirse constantemente al modelo peruano. A su parecer, si realmente no le interesara, no lo mencionaría. “Cuando alguien me cae mal, mejor ni hablo de la persona”, sostuvo Wendy.

Ante esas palabras, Magaly respondió con molestia: “No me compares contigo, pues, Wendy, que tú y yo tenemos años luz de diferencia. Para empezar, tú no eres crítica de televisión y yo sí. Y un argumento muy básico, primarioso y que siempre se dice cuando no hay argumento. La frasecita cliché: ‘Es que está enamorada de él, está obsesionada y seguro que él no le hizo caso’”, manifestó la periodista visiblemente fastidiada.

Durante su programa, Medina también explicó el trasfondo de sus críticas y reafirmó su independencia profesional. “Pero como lo defiende de todo, hasta que se peleen. Ahora resulta que enfiló su defensa de Nicola conmigo”, comentó.

Asimismo, recordó que su labor consiste en analizar el panorama mediático de figuras nacionales e internacionales. “No ves que yo estoy conduciendo un programa de televisión hace veintisiete años para estar mendigándole amor a alguna de las figuras de la farándula a las que critico”, recalcó Magaly Medina en declaraciones recogidas por América TV.

Uno de los puntos más repetidos por la periodista fue la falta de conocimiento de Wendy Guevara sobre la televisión y la farándula peruana. “Hay que disculparla porque no nos conoce, no conoce nuestra farándula, no sabe de la televisión de nosotros y opina solo en medio de su ignorancia, que la disculpo, que la tolero y al que le tengo paciencia porque es una ajena a nosotros, no sabe exactamente lo que está defendiendo”, señaló.

Para Medina, la postura de Wendy en favor de Porcella se debe a su cercanía personal y no a argumentos sólidos.

“No me enamoro de la farándula”

Magaly distinguió su trabajo del entorno afectivo que suele caracterizar al mundo del espectáculo. Recalcó que su labor no depende de relaciones personales ni de intereses emocionales hacia las figuras que comenta. “Felizmente a mí no me gustan, la gente de la farándula, no me enamoro de ellos, no voy por ahí enamorándome de ellos, y no ando obsesionándome con nadie tampoco, porque eso sería patológico. Y acá lo único patológico que tenemos en este programa es la gente a la que criticamos”, puntualizó frente a cámaras.