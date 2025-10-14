Según la prensa argentina, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habrían roto su relación, pero seguirían juntos por un millonario contrato con Amazon Prime.

Periodistas de espectáculos en Argentina aseguran que la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habría llegado a su fin. Sin embargo, ambos continuarían apareciendo juntos únicamente por compromiso con Amazon Prime Video, productora del reality “Los Tinelli”. Según medios locales, el conductor estaría cansado de mantener una relación que solo existiría frente a las cámaras debido al contrato que aún los vincula profesionalmente.

Los rumores sobre una posible ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli continúan aumentando. Diversos periodistas del espectáculo argentino afirman que la pareja ya habría puesto fin a su romance, pero seguiría apareciendo unida únicamente por obligaciones contractuales con Amazon Prime Video, la plataforma encargada de producir el reality “Los Tinelli”.

De acuerdo con el periodista argentino Pampito, en su programa “Puro Show”, la relación estaría completamente rota. Sin embargo, ambos continuarían mostrándose como pareja ante las cámaras, ya que la producción del reality les habría pedido mantener las apariencias. Según el conductor, la empresa les exigió grabar juntos debido a que aún tienen escenas pendientes, incluso algunas en Perú.

“Ellos están separados, no están juntos. Y están juntos porque la producción del reality les pidió que vuelvan a grabar, porque tenían un montón de cuestiones programadas en Perú. Ellos están totalmente separados porque esta relación está terminada. Terminan de grabar el reality, se estrena, capaz la pueden defender y se va una para Perú y el otro para Argentina”, dijo.

El periodista aseguró además que Tinelli estaría emocionalmente agotado por sostener una relación que, según su versión, ya no tiene futuro. Incluso manifestó que el productor argentino se encontraría “harto” de mantener una relación que ya no existe.

“No lo pueden sostener más. Marcelo está harto de Milett. Está deprimido porque tiene que forzar toda esta situación que no aguanta más. (Tiene que aguantar) por plata”, agregó el periodista.

La controversia surge luego de que Marcelo Tinelli anunciara en su pódcast su separación de Milett Figueroa. La modelo también confirmó la ruptura para los medios; sin embargo, días después ambos se habrían mostrado nuevamente juntos, generando confusión sobre el verdadero estado de su relación.

Por su parte, el periodista Ángel de Brito, amigo cercano de Tinelli, también afirmó en “LAM” que la pareja ya no estaría junta. Según relató, antes de viajar a Lima, ambos llegaron por separado al aeropuerto, un detalle que no pasó desapercibido.

“Marcelo vino de su casa con El Tirri y sus dos hijas. Y ella vino en un Uber desde su departamento. ¿Qué clase de relación es esa? Marcelo tendría que haber ido a buscar a Milett a su departamento e ir todos juntos al aeropuerto. Esta relación terminó, chicos. No hay amor”, sentenció el conductor de LAM.