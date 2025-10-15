Esposo de Silvia Cornejo es captado ingresando y saliendo de hotel de madrugada: ¿Tuvo remember con ex?

Wapa.pe
ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

Nuevo ampay de Jean Paul Gabuteau con su expareja vuelve a sacudir la relación con Silvia Cornejo; horas en hotel y reencuentros generan rumores en redes.

    Silvia Cornejo y su esposo una vez en medio de la controversia.
    La relación entre Silvia Cornejo y su esposo, Jean Paul Gabuteau, vuelve a ser tema de conversación tras la reciente difusión de un ampay en la edición del 14 de octubre de ‘Magaly TV, la firme’. El material audiovisual mostró al empresario ingresando solo a un hotel en Lima, luego de asistir a un evento con amigos y su expareja, Analía Jiménez.

    El video, registrado a las 10:29 p. m., muestra cómo Gabuteau estaciona, entra al establecimiento y permanece dentro por varias horas, saliendo a las 2:04 a. m. con un semblante serio y sin brindar declaraciones. La voz en off del programa lanzó un contundente mensaje: “¡Atenta, Silvia!”, dejando entrever posibles conflictos en la pareja.

    Gabuteau y su noche en el hotel tras reunión con su expareja

    Según el ampay, el empresario asistió previamente a una celebración con su promoción, donde coincidió con Analía Jiménez, madre de su hijo. “Se tomaron fotos muy alegres junto a sus amistades y disfrutaron de la noche, la cual terminó con Gabuteau entrando y saliendo solo del hotel”, indicaron los conductores del programa.

    El registro precisó que Gabuteau permaneció alrededor de tres horas en el hospedaje, mientras que Analía salió a las 10:20 p. m. con sus amigas en un taxi con destino desconocido, generando una ola de especulaciones sobre la estabilidad matrimonial del empresario y la exMiss Perú.

    Analía Jiménez y su vínculo con Jean Paul Gabuteau

    Analía Jiménez ha estado vinculada a un “triángulo amoroso” con Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau. Ella es madre del hijo del empresario y protagonizó varios enfrentamientos con la exconductora de televisión. Según los antecedentes, los conflictos iniciaron durante el embarazo de Analía, mientras Cornejo iniciaba su romance con Gabuteau.

    En 2019, ambas protagonizaron un altercado en público, y un año después, Silvia impactó el carro de su esposo, terminando ambos en la comisaría. Sin embargo, recientemente, Jean Paul y Analía han sido vistos juntos en varias ocasiones, mientras que Silvia no se ha pronunciado directamente sobre el ampay, limitándose a publicar una “indirecta” en su TikTok oficial.

    ¿Silvia Cornejo respondió con indirecta?

    Tras exponerse el ampay de su aún esposo, Silvia Cornejo reapareció en redes sociales cantando una canción, será que es una indirecta para la 'Urraca'. Aquí te dejamos el video.

